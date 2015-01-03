به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سلگی كمبود زمان و استقبال زیاد شهرهای كشور از طرح پایتخت كتاب ایران را یكی از دلایل این تمدید برشمرد و گفت: بسیاری از شهرها برای تشكیل شوراها و ستادهای خود نیاز به زمان بیشتری داشتند، ضمن اینكه برخی طرح‌ها هم نیازمند پختگی و دقت عمل بیشتری بودند.

وی افزود: طی این مدت شهرهای زیادی خواستار شركت دراین طرح بودند كه چون فعالیت‌شان را دیرتر آغاز كرده بودند، برای كامل كردن طرح‌های خود از ما تقاضای زمان بیشتری داشتند و ما این فرصت ۱۵ روزه را دراختیار شهرها قرار دادیم تا هم كسانی كه كارشان را آغاز كرده‌اند بتوانند مروری برطرح‌هایشان داشته باشند و كاستی‌ها و ضعف‌های احتمالی آن را رفع كنند و هم شهرهای علاقمند كه ممكن بود به علت كمبود وقت از شركت در این طرح منصرف شوند، مجالی برای حضور دراین جشنواره پیدا كنند.

دبیر طرح پایتخت كتاب ایران تصریح كرد: این مسأله برای ما اهمیت دارد كه این كارعجولانه انجام نشود و طرح‌ها به كمال و پختگی لازم برسند.

براساس فراخوان این طرح متقاضیان شركت در طرح انتخاب پایتخت كتاب ایران باید مستندات فعالیت‌های شاخص خود را تا پایان وقت اداری دوشنبه ۱۵ دی به دبیرخانه این طرح ارسال می‌كردند كه این زمان تا ۳۰ دی ماه جاری تمدید شده است.