دو مدل خودروی جدید چینی در راه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مارک تیمبر از برنامه‌ریزی برای تولید و عرضه دو محصول لیفان X50 و لیفان820 برای سال آینده خبر داد و گفت: محصول ایکس50 یک خودرو شاسی بلند کوچک و لیفان 820 یک خودرو صندوقدار طویل بوده و به لحاظ رقابتی نزدیک ترین محصول به تویوتا کمری محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت صادرات لیفان با بیان اینکه در سال 2016 نیز نسل دوم خودروهای لیفان ایکس60 و 620 به ایران خواهد آمد، تصریح کرد: در سال 2017 نیز دو شاسی بلند ایکس70 و ایکس80 که دو دیفرانسیل هستند در برنامه تولید لیفان قرار دارد و در کنار این دو خودرو نسل سوم ایکس50، 720 و 820 را نیز روانه بازار خواهیم کرد.

وی، با اشاره به اینکه در حال حاضر با 40 کشور در حوزه خودروهای سواری مشارکت داریم، افزود: بزرگترین بازار صادراتی لیفان را کشورهای مشترک المنافع تشکیل می دهد که در این میان بازار روسیه با صادرات 35 هزار دستگاه خودرو به عنوان مهمترین بازار لیفان محسوب می شود.

به گفته تیمبر، بازار ایران و عراق با صدور 31 هزار دستگاه خودرو دومین بازار بزرگ لیفان به شمار می رود که متاسفانه با توجه به مسایل سیاسی و جنگ داخلی در عراق شاهد محدودیت همکاری ها در عراق هستیم.

وی ادامه داد: لیفان در امریکای جنوبی و کشور اروگوئه دارای کارخانه تولید خودرو بوده و در عین حال بزریل بزرگترین بازار ما در این قاره است که با توجه به افزایش چشمگیر فروش خودرو لیفان ایکس60 در این کشور و دیگر بازارها، این محصول عنوان پرتیراژ ترین خودرو صادراتی چین را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل شرکت صادرات لیفان، با اشاره به اینکه در سال 2014 سومین صادرکننده بزرگ خودرو سواری در چین هستیم، یادآور شد: در قاره آفریقا نیز کشور اتیوپی پایگاه تولید و صادرات خودروهای لیفان به شمار می رود.

تیمبر در ادامه اولویت اول لیفان در بازار ایران را موضوع خدمات پس از فروش دانست و از ارائه پیشنهاد برای راه اندازی یک شرکت سرمایه گذاری مشترک در حوزه خدمات پس از فروش خبر داد.

وی با بیان اینکه اعتبار یکساله برای تامین و واردات قطعات یدکی به کرمان موتور داده شده است، اظهار کرد: بازار ایران با تمام کشورها متفاوت است چراکه ایرانی ها دارای اطلاعات فنی مناسب در خصوص خودرو بوده و نسبت به موضوع کیفیت، امکانات و خدمات پس از فروش بسیار حساس هستند.

مدیرعامل شرکت صادرات لیفان در پایان خاطرنشان کرد: هیچ محصولی از سوی لیفان با کوچکترین دغدغه کیفی وارد بازار نخواهد شد و دو موضوع افزایش نمایندگی های خدمات پس از فروش و ارتقای سطح آموزش در دستور کار دو شرکت لیفان و کرمان موتور قرار گرفته است.