مرتضی نجفی قدسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هشتمین دوره از مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی(ع) اظهار داشت: این مسابقات قرآنی در ۶ رشته حفظ کل، حفظ بیست جزء، حفظ ده جزء، حفظ ۵ جزء، قرائت و ترتیل‌خوانی قرآن کریم در دو مقطع سنی زیر ۱۶ سال و بالای آن و در دو گروه خواهران و برادران برگزار خواهد شد.

مسئول دارالقرآن امام علی(ع) با اشاره به زمان برگزاری این دوره از مسابقات قرآنی ابراز داشت: این مسابقات از تاریخ یکم تا سوم بهمن ماه ویژه خواهران و از تاریخ هشتم تا دهم بهمن‌ماه ویژه برادران بوده که در مرکز فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی واقع در بهارستان چهارراه سرچشمه تهران محل یادمان شهدای هفتم تیر برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: هشتمین دوره از مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی(ع) با پیام مراجع تقلید در رشته‌های حفظ، قرائت و ترتیل قرآن برگزار می‌شود.

نجفی قدسی از شرکت کنندگان خواست تا برای حضور در این مسابقات قرآنی با مراجعه به سایت دارالقرآن علامه طباطبایی به نشانی WWW.dqat.ir فرم‌های مخصوص آن را دریافت و تکمیل کنند.

جوایز هشتمین دوره از مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی(ع)

وی در خصوص جوایز هشتمین دوره از مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی(ع) عنوان کرد: در مجموع بالغ بر سه میلیارد ریال برای برگزیدگان این دوره از مسابقات قرآنی جایزه در نظر گرفته شده است که بیشترین سطح جوایز در مسابقات قرآنی کشورمان محسوب می‌شود.

مسئول دارالقرآن امام علی(ع) ادامه داد: کلیه حافظان کل قرآن کریم که حدنصاب ۸۵ امتیاز را در حسن حفظ از یکصد امتیاز بیاورند، مبلغ پانصد هزار تومان به عنوان هدیه دریافت خواهند کرد.

وی اضافه کرد: حافظان بیست جزء، ده جزء و پنج جزء در صورت اخذ حدنصاب ۸۵ امتیاز از یکصد امتیاز در حسن حفظ، به ترتیب مبالغ سیصد هزار تومان، دویست هزار تومان و یکصد هزار تومان دریافت خواهند کرد.

نجفی قدسی افزود: داوطلبان رشته‌های قرائت و ترتیل قرآن نیز در صورت اخذ حدنصاب ۸۵ امتیاز از یکصد امتیاز به ترتیب مبالغ سیصد هزار تومان و دویست هزار تومان دریافت خواهند کرد.

مدیر دارالقرآن علامه طباطبایی در خصوص جوایز نفرات بر‌تر این مسابقات نیز اظهار داشت: نفرات اول رشته حفظ کل مبلغ سه میلیون تومان، نفرات دوم مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان و نفرات سوم مبلغ دو میلیون تومان جایزه نقدی دریافت خواهندکرد.

وی بیان داشت: در رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن نیز، به نفرات اول مبلغ دو میلیون تومان، نفرات دوم یک و نیم میلیون تومان و نفرات سوم یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان و در رشته حفظ ده جزء نیز، نفرات نخست تا سوم به ترتیب مبالغ یک میلیون و پانصد، یک میلیون و دویست و پنجاه و یک میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه در رشته حفظ پنج جزء نفرات اول تا سوم مبالغ هفتصد و پنجاه هزار، پانصد هزار و چهارصد هزار تومان دریافت خواهند کرد، ادامه داد: نفرات اول تا سوم رشته قرائت قرآن به ترتیب مبالغ یک میلیون و پانصد، یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان دریافت خواهند کرد.

نجفی قدسی افزود: در رشته ترتیل‌خوانی هم نفرات برگزیده اول تا سوم به ترتیب مبالغ یک میلیون، هفتصد و پنجاه هزار و پانصد هزار تومان به عنوان جایزه دریافت می‌کنند.

شرایط شرکت کنندگان مسابقات قرآن دارالقرآن امام علی(ع)

مدیر دارالقرآن علامه طباطبایی با اشاره به برخی از شرایط شرکت کنندگان در این مسابقات قرآنی گفت: نفرات اول مسابقات سال‌های قبل تا دو سال در‌‌ همان رشته نمی‌توانند شرکت کنند، مگر اینکه در رشته دیگری ثبت‌نام کنند.

وی افزود: در این دوره از مسابقات، خواهران می‌توانند در تمامی رشته‌های مسابقه، همانند آقایان شرکت کنند، البته مسابقات آنان بصورت مجزا و در مکانی محفوظ با حضور فقط خواهران و با داوری بانوان برگزار خواهد شد.

نجفی قدسی تاکید کرد: شرکت‌کنندگان در رشته‌های حفظ قرآن، تنها در یک رشته آن می‌توانند شرکت داشته باشند و حافظان قرآن نیز می‌توانند در رشته قرائت قرآن (تحقیق) داوطلب شوند اما قاریان تنها باید یکی از رشته‌های قرائت و یا ترتیل‌خوانی را انتخاب کنند.

مدیر دارالقرآن علامه طباطبایی همچنین ابراز داشت: شرکت‌کنندگان در رشته ترتیل‌خوانی نمی‌توانند در رشته‌های حفظ شرکت کنند و یا بالعکس، چرا که یک حافظ در هنگام آزمون، ترتیل‌خوانی می‌کند و‌‌ همان مواد امتحانی را دارا است.