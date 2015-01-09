بازار میوه تا اردیبهشت پرتقالی است/ موجودی پرتقال؛ 1.2 میلیون تن

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از 70 روز به ایام عید نوروز مانده و در این راستا یکی از مهم‌ترین مسایلی که مسئولان باید به فکر آن باشند، مسئله تامین میوه شب عید مردم است تا میوه‌ها در این ایام با قیمت و کیفیتی مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرند.

براساس این گزارش برخی مسئولان معتقدند امسال با کمبود مرکبات و به ویژه پرتقال در کشور روبرو هستیم و این کمبود باید با واردات جبران شود.

حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در این زمینه گفت: برای شب عید پرتقال مقداری با کمبود همراه خواهد بود.

وی افزود: برای ایام پس از عید اگر پرتقال وارد نشود، قیمت این میوه افزایش چشمگیری خواهد داشت و احتمال ورود قاچاقی آن به کشور بالا می‌رود.

علی امامی، معاون اتحادیه بارفروشان نیز معتقد است که تنها باید پرتقال وارد شود و به واردات میوه‌های دیگر نیازی نیست. وی در این زمینه به مهر گفت: ممکن است مقداری کمبود در زمینه پرتقال وجود داشته باشد اما در زمینه نارنگی و باقی میوه‌ها هیچگونه کمبودی نیست.

این در حالی است که به گفته مسئولان وزارت جهادکشاورزی، تولید پرتقال طی سال‌جاری در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و هیچ نیازی به واردات این محصول نیست.

در این زمینه ابوالقاسم حسن پور مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با مهر از خریداری و ذخیره حدود ۴۰ هزار تن پرتقال و ۲۰ هزار تن سیب برای شب عید خبر داد و گفت: ما نیازی به واردات نداریم.

در همین زمینه، محمد سلیمانی معاون مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهادکشاورزی نیز به مهر گفت: براساس آخرین آمار و رصدی که ما از وضعیت پرتقال موجود در کشور انجام داده‌ایم، در استان‌های شمالی حدود ۲۵۰ هزار تن پرتقال توسط بخش خصوصی ذخیره شده، ضمن اینکه در این استان‌ها بین ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تن پرتقال هنوز روی درخت است و برداشت نشده است، علاوه بر این، برآورد ما این است که در استان‌های جنوبی نیز حدود ۸۰۰ هزار تن از این میوه روی درخت قرار دارد و از اواخر دی ماه برداشت محصول جنوب آغاز می‌شود.

سلیمانی با بیان اینکه موجودی فعلی پرتقال کشور حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن است، افزود: اگر تعداد خانوار کشور را حدود ۲۰ میلیون حساب کنیم، به ازای هر خانوار نزدیک به ۶۰ کیلوگرم پرتقال داریم.

وی با بیان اینکه میزان مصرف پرتقال در کشور بالا است، گفت: برآورد اولیه ما در مورد میزان تولید پرتقال نزدیک به یک میلیون و ۹۳۰ هزار تن بوده که از این میزان، حدود ۷۲۰ هزارتن مصرف شده و یک میلیون و ۲۰۰ هزارتن موجود است. برآورد ما این است که این میزان تا اردیبهشت ماه پاسخگوی نیاز بازار داخل است.

این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی در وضعیت تولید نارنگی را نیز بسیار مطلوب عنوان کرد و افزود: قسمت عمده نارنگی تولیدی کشور نارنگی انشوی شمال بوده که در حال حاضر در اواخر فصل برداشت آن قرار داریم و از این پس برداشت نارنگی جنوب آغاز می‌شود.