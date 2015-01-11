  1. اقتصاد
  2. بازار
۲۱ دی ۱۳۹۳، ۹:۲۷

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

قیمت مرغ در سطح شهر به ۵۸۰۰ تومان رسید

قیمت مرغ در سطح شهر به ۵۸۰۰ تومان رسید

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی استان تهران گفت: قیمت مرغ نسبت به هفته قبل کاهشی جزیی داشته ضمن اینکه افزایش قیمت قزل آلا در شب عید چندان محسوس نخواهد بود.

مهدی یوسف خانی در گفتگو با مهر گفت: قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته حدود ۱۰۰ تومان در هرکیلوگرم کاهش یافته و این کالا در خرده فروشی‌ها به بهای ۵۸۰۰ تومان و در مراکز عمده فروشی ۵۳۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

وی، قیمت انواع ماهی را هم بدون تغییر اعلام کرد و افزود: بهای ماهی نیز بسته به عرضه و تقاضاست؛ معمولا در شب عید تقاضا برای ماهی قزل آلا افزایش پیدا می‌کند و قیمت این ماهی مقداری گران می‌شود اما این گرانی چندان محسوس نیست.

به گفته یوسف خانی، در حال حاضر قیمت قزل آلا بسته به کیفیت و درشتی آن بین ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان متغییر است.

کد مطلب 2462241

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها