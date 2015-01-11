قیمت مرغ در سطح شهر به ۵۸۰۰ تومان رسید

مهدی یوسف خانی در گفتگو با مهر گفت: قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته حدود ۱۰۰ تومان در هرکیلوگرم کاهش یافته و این کالا در خرده فروشی‌ها به بهای ۵۸۰۰ تومان و در مراکز عمده فروشی ۵۳۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

وی، قیمت انواع ماهی را هم بدون تغییر اعلام کرد و افزود: بهای ماهی نیز بسته به عرضه و تقاضاست؛ معمولا در شب عید تقاضا برای ماهی قزل آلا افزایش پیدا می‌کند و قیمت این ماهی مقداری گران می‌شود اما این گرانی چندان محسوس نیست.

به گفته یوسف خانی، در حال حاضر قیمت قزل آلا بسته به کیفیت و درشتی آن بین ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان متغییر است.