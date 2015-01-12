موسیقی «مزار شریف» کامل شد/ ادامه تصحیح رنگ فیلم

منوچهر شاهسواری تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه روزهای پایانی مراحل فنی ساخت «مزار شریف» را پشت سرمی گذارد، گفت: موسیقی این فیلم مدتی پیش آماده شد و آخرین مراحل فنی آن در حال انجام است که به زودی به پایان می رسد.

وی ادامه داد: همچنین آخرین مراحل فنی و تصحیح رنگ فیلم در حال انجام است که آن هم به زودی تمام می شود.

«مزار شریف» به کارگردانی عبدالحسن برزیده در بخش سودای سیمرغ سی و سومین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

فیلم سینمایی «مزار شریف» به کارگردانی عبدالحسن برزیده که اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۲ در منطقه کمال شهر کرج کلید خورد داستان کشتار دیپلمات‌های ایرانی در روز ۸ آگوست ۱۹۹۸ مصادف با ۱۷ مرداد ۱۳۷۷ در کنسولگری ایران در مزار شریف است که به دنبال اشغال شهر توسط نیروهای طالبان رخ داد.

در ابتدا مرگ هشت دیپلمات گزارش شد، مدتی بعد مرگ 2 دیپلمات و یک روزنامه نگار دیگر نیز تایید شد و در نهایت تنها یک نفر از کارمندان کنسولگری به ایران بازگشت.

برای فیلمبرداری بخش های افغانستان دست‌اندرکاران تولید سوله ای را در منطقه کمال شهر کرج طراحی و اجرا کردند و در نهایت کنسولگری ایران در افغانستان در این دکور ساخته شد.

در این فیلم سینمایی که تهیه کنندگی آن را منوچهر شاهسواری بر عهده دارد، بازیگرانی چون مهتاب کرامتی، مسعود رایگان و حسین یاری حضور دارند. حسین یاری نقش الله داد شاهسوند تنها بازمنده حمله به کنسولگری ایران را بازی می کند.

از دیگر عوامل این فیلم سینمایی می توان به علیرضا زرین دست مدیر فیلمبرداری، حسن زاهدی مدیر صدابرداری، مشکین مهرگان طراح صحنه و لباس، حسین فلاح دستیار کارگردان و برنامه ریز، زهرا برزیده منشی صحنه، سعید ملکان طراح چهره پردازی، مسعود فیروزه مدیرتولید و مهدی دل خواسته عکاس اشاره کرد.

بهزاد عبدی موسیقی «مزار شریف» را ساخته است.