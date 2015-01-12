به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر شایعاتی مطرح بوده مبنی بر اینکه لیونل مسی به یکی از تیم‌های چلسی یا منچسترسیتی خواهد پیوست.

وی پس از پیروزی 3 بر یک مقابل آتلتیکو مادرید گفت: من چیزهای زیادی درباره خودم شنیده ام؛ چه از قبل و چه حالا. هرگز قصد جدایی از تیم را ندارم. شنیده‌ام که مردم می‌گویند پدر من با چلسی و منچسترسیتی مذاکره کرده است. همه اینها دروغ است.

وی در خصوص شایعه اختلافش با "لوییس انریکه"، سرمربی بارسا، گفت: برای مردم خوب نیست که فکر کنند بین من و مربی مشکلی وجود دارد. این موضوع ناراحت‌کننده است از این جهت که طرفداران بارسلونا آن را مطرح می کنند.