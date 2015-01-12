۲۲ دی ۱۳۹۳، ۹:۴۶

لیونل مسی:

آنچه درباره جدایی من می‎گویند دروغ است

مهاجم آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا گفت هر آنچه در خصوص جدایی وی از این تیم مطرح می‌شود دروغ است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر شایعاتی مطرح بوده مبنی بر اینکه لیونل مسی به یکی از تیم‌های چلسی یا منچسترسیتی خواهد پیوست.

وی پس از پیروزی 3 بر یک مقابل آتلتیکو مادرید گفت: من چیزهای زیادی درباره خودم شنیده ام؛ چه از قبل و چه حالا. هرگز قصد جدایی از تیم را ندارم. شنیده‌ام که مردم می‌گویند پدر من با چلسی و منچسترسیتی مذاکره کرده است. همه اینها دروغ است.

وی در خصوص شایعه اختلافش با "لوییس انریکه"، سرمربی بارسا، گفت: برای مردم خوب نیست که فکر کنند بین من و مربی مشکلی وجود دارد. این موضوع ناراحت‌کننده است از این جهت که طرفداران بارسلونا آن را مطرح می کنند.

