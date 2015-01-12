شیوه نامه اجرایی مقابله با تولید و مصرف مشروبات الکلی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرهوشنگ عندلیبیان اظهار داشت: این شیوهنامه در کمیته ملی پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی تهیه و وظایف 14 دستگاه و سازمان که نقش اساسی و اصلی در مقابله با مصرف مشروبات الکلی در کشور دارند را مشخص مینماید. در این شیوهنامه تلاش شده که حداکثر مشارکت دستگاهها و سازمانهای مسئول در سطوح ملی جلب شود.
وی بیان داشت: در همین ارتباط نیز در خردادماه نود و دو در پنجاه و نهمین نشست شورای اجتماعی کشور سند ملی پیشگیری، مقابله، درمان، کاهش آسیب و بازتوانی مشروبات الکلی که در همین کمیته تهیه شده بود به تصویب رسید و از سوی وزیر کشور برای اجرا به کلیه ذینفعان ابلاغ گردید.
دبیر کمیته ملی پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی اهداف راهبردی این سند را کاهش بار مصرف الکل، نهادینهسازی سهم و نقش سازمانها و دستگاههای دولتی و سازمانهای مردم نهاد در کاهش بار مصرف الکل، آگاهسازی جامعه از علل ریشهای و عوامل گرایش و پیامدهای مصرف الکل، ارتقاء بهرهمندی از خدمات درمان و کاهش آسیب و بازتوانی مصرف الکل و مهار و کنترل مصرف و هم چنین کاهش دسترسی به الکل و افزایش هزینه جرایم مرتبط با الکل برشمرد.
وی با تاکید بر اینکه این سند بستر مناسب در دستگاهها برای اجرای دستور مداخلات پیشگیری را فراهم نموده است، گفت: تکالیف و انتظارات از تمام دستگاههای ذینفع برای مبارزه همه جانبه با آسیب مصرف مشروبات الکلی پیشبینی و مشخص و تاکید شده که دستگاهها و سازمانها متولی هر برنامه، شیوهنامه اجرایی آن را تهیه و در اختیار کمیته ملی قرار دهند.
عندلیبیان تصریح کرد: شیوهنامه ابلاغ شده نیز در همین راستا در کمیته ملی و به مسئولیت نیروی انتظامی تهیه که وظایف 14 دستگاه از جمله نیروی انتظامی، قوه قضاییه، سازمان بسیج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، گمرک، وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پزشکی قانونی و سازمان صدا و سیما را مشخص نموده است.
وی در پایان خاطر نشان ساخت: مجموعه اقدامات مقابلهای به منظور جلوگیری از تولید، نگهداری، حمل، توزیع، قاچاق و مصرف مشروبات الکلی به همراه سایر برنامههای پیشگیری و درمان مندرج در سند مذکور بر شکلگیری تعامل و هماهنگی هر چه بیشتر اعضاء کمیته ملی در برخورد با این آسیب و معضل اجتماعی دلالت دارد و امید داریم شاهد تداوم و ثبات برنامههای مبارزه علیه مصرف مشروبات الکلی در کشور باشیم.
