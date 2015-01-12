به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، منابع رسانه ای سوری ادعای مجله اشپیگل آلمان درباره نیروگاه هسته ای سوریه را تکذیب کردند.

این منابع بیان کردند: سوریه این ادعاها را رد می کند و آن را بخشی از توطئه هایی که کشور و ملت سوریه را هدف قرار داده و در راستای هجمه رسانه ای و فشار برخی قدرت های منطقه ای و بین المللی، از سوی رسانه های مزدور و ضد سوریه می داند. این دروغ ها با ساده ترین اصول و اخلاق رسانه ای در تناقض است.

شایان ذکر است مجله اشپیگل آلمان به نقل از منابع نامشخص اطلاعاتی مدعی شده بود که دولت سوریه در حال ساخت یک نیروگاه مخفی اتمی زیرزمینی است.