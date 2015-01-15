قیمت سوخت هواپیما در فرودگاه پیام بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر راه و شهرسازی به همراه معاونان صبح امروز وارد استان البرز شد و به همراه استاندار البرز و مسئولان کشوری و استانی از پروژه مسکن مهر و ایستگاه قطار هشتگرد و در ادامه از اتوبان همت بازدید کرد.

محمد جواد کولیوند در جلسه ستاد حمل و نقل استان، اظهار داشت: قیمت سوخت هواپیما در فرودگاه پیام البرز نسبت به قیمت سوخت هواپیماهایی که در دیگر فرودگاها توزیع می شود بالا است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این فرودگاه قابلیت صادرات و واردات را دارا است به همین منظور باید در قیمت سوخت هواپیما تجدید نظر شود.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای خطاب به وزیر کشور و با اشاره به اینکه وضعیت درآمدی دولت را درک می کنیم، تاکید کرد: احداث دو بیمارستان در کرج و فردیس جزو تعهدات وزارت راه و شهرسازی بوده است با توجه به اینکه اعتبارات در گذشته تعیین شده است این وزارتخانه برای احداث این دو بیمارستان اقدامات لازم را انجام دهد.

کولیوند در پایان با اشاره به توسعه مترو کرج به هشتگرد، تصریح کرد: با توجه به وجود شهرک های صنعتی بزرگ و پارک علم و فناوری در مسیر کرج به هشتگرد باید ایستگاه مترو در این مسیر احداث شود چرا که در این مسیر 32 هزار نفر تردد دارند.