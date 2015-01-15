انتقاد شدید پاپ از توهین به پیامبر(ص)/ واکنش به توهین امری طبیعی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پاپ فرانسیس دوم رهبر کاتولیک های جهان که در تور کشورهای آسیایی به سر می برد اقدامات موهن مجله فکاهی فرانسوی علیه اسلام را به باد انتقاد گرفت.

وی امروز در مسیر عزیمت به فیلیپین با اشاره به حملات مسلحانه هفته گذشته در پاریس گفت: آزادی بیان هم حدی دارد به ویژه زمانی که در بردارنده توهین و تمسخر اعتقادات دیگران باشد.

پاپ فرانسیس آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر یاد کرد و در عین حال تاکید کرد این آزادی حد و مرزی دارد. وی با بیان یک مثال اظهار داشت: اگر دوست نزدیک من به مادرم توهین کند، باید انتظار واکنش تند مرا داشته باشد. این امری طبیعی است.

به گفته رهبر کاتولیک های جهان کسی حق ندارد اقدامات تحریک آمیز انجام داده و به اعتقادات دیگران توهین کند. کسی حق ندارد خود با عقاید دیگران شوخی کند.