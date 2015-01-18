نیما جعفری جوزانی تدوینگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سی و سومین جشنواره فیلم فجر با فیلم‌های «حکایت عاشقی» به کارگردانی احمدرمضان زاده و «عصر یخبندان» به کارگردانی مصطفی کیایی حضور دارد، توضیح داد: از زمانی که احمد رمضان زاده نگارش فیلمنامه «حکایت عاشقی» را آغاز کرد، به عنوان یک دوست من را در جریان نگارش فیلمنامه قرار می داد و من بخش هایی از آن را می خواندم. شکل کلاسیک و خطی فیلمنامه و شیوه روایت و قصه گویی آن که این روزها کمتر در سینمای ایران دیده می شود باعث جذب من به این فیلمنامه شد.

با تماشای مستند حلبچه از انسان بودن خود شرم می کنیم

وی ادامه داد: اینکه فیلمنامه ای نوشته شده بود که درباره فاجعه شیمیایی حلبچه و بمباران شیمیایی حلبچه است، برای من بسیار جذاب بود. می توان گفت چنین فیلمنامه ای برای اولین بار در سینمای ایران نوشته شده بود که فاجعه حلبچه را به تصویر می کشید. در «حکایت عاشقی» به خوبی می بینید که چه اتفاقی برای مردم حلبچه رخ داده و چه روزهای سختی را پشت سرگذاشته اند و البته ماجرای بمباران شیمیایی حلبچه سرآغازی برای شروع قصه ما در این فیلم است.

تدوینگر فیلم «خط ویژه» بیان کرد: زمانی که با رمضان زاده درباره فیلمنامه صحبت می کردیم، به او پیشنهاد دادم تا از مستندهای موجود درباره حلبچه در فیلم استفاده کند. بعد از آغاز پیش تولید و تولید و هنگام شروع فیلمبرداری رمضان زاده به من پیشنهاد داد تا کار مونتاژ را برعهده بگیرم. من هم از همان ابتدا تاکید کردم که دوست دارم از مستندهای موجود درباره بمباران حلبچه استفاده کنم تا بتوانیم از طریق این فیلم، مستندهای تاریخی را نشان دهیم و بگوییم فیلم براساس مستندهای موجود ساخته شده است.

وی توضیح داد: هنگام تولید فیلم، محمد آلادپوش، مشکین مهرگان و مجید اسکندری در مقام فیلمبردار، طراح صحنه و طراح گریم فیلم بارها این مستندها را دیدند تا بتوانند فضایی مانند فضای اصلی فیلم به وجود آورند. من هم به عنوان تدوینگر، بعد از فیلمبرداری و در زمان مونتاژ فیلم های مستند را بارها می دیدم تا بتوانم استفاده مناسبی از آن در فیلم داشته باشم و خوشبختانه توانستم روشی را به کار گیرم که در فیلم نه نشان دهیم که همه فیلم مستند است و نه بگوییم که این مستندها جزئی از فیلم است. ما در واقع می خواستیم شرایطی را فراهم کنیم که بگوییم فیلم ما براساس مستندهایی که وجود دارد بازسازی شده است.

جعفری جوزانی گفت: «حکایت عاشقی» یک فیلم با یک قصه خطی کلاسیک است. یک بخش هایی قصه آرام می شود و یک بخش هایی قصه شدت می گیرد، من هم براساس داستان سعی کردم تدوین به گونه ای باشد که با ریتم قصه همگام شود.

وی توضیح داد: زمان بسیاری را برای تدوین سکانس های حلبچه صرف کردم، چرا که بیشتر مستندها در این بخش استفاده شده است. من مجبور شدم بارها این مستندها را ببینم، مستندهایی که واقعا بیننده را اذیت می کند، این درحالی است که ما تنها بخش های معروفی از مستند را در فیلم استفاده کردیم. مستند حلبچه واقعا اذیت کننده است و زمانی که آن را می بینید، از انسان بودن خود شرم می کنیم که چگونه می توان چنین اتفاقی با دست انسان رقم بخورد.

این تدوینگر جوان در پایان گفت: «عصر یخبندان» و «حکایت عاشقی» 2 فیلم کاملا متفاوت با ژانرهای مختلف است، فیلم هایی که قصه های متفاوتی دارد و همین مسئله سبب شده تا مونتاژ متفاوتی هم به همراه داشته باشد. در «کایت عاشقی» ریتم کندتر است و مجبور هستیم نسبت به برخی از مسائل ایست داشته باشیم اما در «عصر یخبندان» فیلم سرعت بیشتری دارد و می توان گفت نوع مونتاژها براساس نیاز داستان انجام شده است.