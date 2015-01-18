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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۵۲

شرایط پذیرش دانشجو در دانشکده وزارت اطلاعات اعلام شد

شرایط پذیرش دانشجو در دانشکده وزارت اطلاعات اعلام شد

دانشکده وزارت اطلاعات شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشجو در این دانشکده را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشکده اطلاعات در اطلاعیه‌ای شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی این دانشکده را اعلام کرد.

متن این اطلاعیه به این شرح است؛

«باسمه‌تعالی

شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی دانشکده اطلاعات

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، برای تامین و تربیت بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود، متناسب با مبانی و ارزش‌های اسلامی، در دوره‌ی کارشناسی پیوسته، از میان داوطلبان مرد واجد شرایط، برای تحصیل در دانشکده اطلاعات دانشجو می‌پذیرد. علاقمندان می‌توانند در صورت احراز صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه ی آزمون و اطلاعیه‌های بعدی ، پس از ثبت‌ نام و انتخاب رشته، و قبولی در آزمون اختصاصی دانشکده؛ آمادگی خود را برای طی مراحل گزینشی اعلام نمایند تا در صورت پذیرش نهایی، در رشته‌های تحصیلی دانشکده اطلاعات مشغول به تحصیل شده و از مزایای دانشجویی و استخدام در وزارت اطلاعات نیز بهره‌مند گردند.

همچنین داوطلبان باید:

۱- نسبت به انتخاب بنداعلام علاقه‌مندی به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشکده اطلاعات مندرج در فرم تقاضانامه‌ی اینترنتی ثبت‌نام آزمون سراسری سال۱۳۹۴، اقدام نمایند.

۲ - پس از اعلام نتایج اولیه‌ی آزمون سراسری، کد رشته‌های تحصیلی دانشکده‌ی اطلاعات را قبل از اولویت بیستم، در فرم انتخاب رشته‌ی اینترنتی درج نمایند.

شرایط و ضوابط عمومی:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲- تدین به دین مبین اسلام.

۳- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه.

۴- اعتقاد والتزام عملی به قانون اساسی ونظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

۵- عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی.

۶- نداشتن سوء پیشینه کیفری.

۷- برخورداری از سلامت و توانایی روانی و جسمی به تشخیص مراجع پزشکی وزارت اطلاعات.

شرایط اختصاصی:

۱- داشتن گواهینامه پایان دوره پیش‌دانشگاهی.

۲- حداقل معدل دیپلم برای داوطلبان گروه‌های آزمایشی ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی نمره ۱۵ می‌باشد.

۳- داوطلبان نباید در استخدام و متعهد به سازمان یا وزارت خانه‌ای باشند.

۴- حداکثر سن برای داوطلبان ۲۳ سال تمام (متولدین ۱/۷/۱۳۷۱ به بعد) می‌باشد.

۵- احراز صلاحیت استخدامی برابر ضوابط گزینش وزارت اطلاعات.

امتیازات و تسهیلات:

۶- دانشجویان دانشکده اطلاعات پس از اتمام تحصیل و در صورت احراز صلاحیت‌های علمی و گزینشی ، به استخدام وزارت اطلاعات در خواهند آمد.

۷- فارغ التحصیلان دانشکده اطلاعات، پس از اتمام تعهد خدمتی،کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت خواهند نمود.

۸- دانشجویان در طول دوره تحصیل، از کمک هزینه تحصیلی و سایر امتیازات برخوردار خواهند بود.

۹- به دانشجویان مجرد واجد شرایط، خوابگاه دانشجویی تعلق خواهد گرفت.

۱۰- تحصیل در دانشکده اطلاعات بصورت تمام وقت و با بهره‌گیری از امکانات آموزشی و کمک آموزشی پیشرفته و مناسب می‌باشد.

۱۱- دانشجویان مقطع کارشناسی در طول مدت تحصیل، یکی از زبان‌های زنده دنیا را فرا گرفته و در امور فوق برنامه نیز شرکت داده خواهند شد.

۱۲- انصراف از تحصیل،پس از گزینش نهایی و اشتغال، خسارت مالی ناشی از گزینش و تحصیل را در پی خواهد داشت.

۱۳- به دانشجویان پس از فارغ التحصیلی و انجام تعهدات، گواهی‌نامه کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطاء می‌گردد.

توضیحات ضروری :

الف) داوطلبان گرامی توجه نمایند اعلام علاقمندی به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشکده اطلاعات، به منزله ثبت‌نام قطعی نبوده و متقاضیان می بایست علاوه بر علامت گذاری این بند، کد رشته‌های تحصیلی دانشکده مزبور را قبل از اولویت بیستم خود در فرم انتخاب رشته اینترنتی، درج نمایند.

ب) مشخصات و اطلاعات مربوط به ثبت نام و شرکت داوطلبان  در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشکده اطلاعات،به صورت محرمانه نزد سازمان سنجش آموزش کشور محفوظ بوده و فقط در اختیار دانشکده اطلاعات قرار خواهد گرفت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دانشکده اطلاعات به سایت وزارت اطلاعات به نشانی www.vaja.ir مراجعه کنید..

کد مطلب 2467634

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    نظرات

    • مریم عبداللهی ۲۱:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
      30 4
      پاسخ
      سلام .حالا ک ما زنیم نباید تو چنین سازمان هایی باشیم؟من خیلی دوس دارم تو چنین سازمانی خدمت کنم اما.....
    • میلاد مصلحی ۱۳:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
      13 6
      پاسخ
      سلام من علاقه شدیدی دارم که توی این دانشگاه ثبت نام کنم ولی سنم 3سال از سنی که مد نظر شماست بیشتره.میخواستم خواهش کنم اگه امکان داشته باشه شرایط سنی رو یکم بالا ببرید تا خیلیایی که مثل من هستن ثبتنام بشن.یاعلی التماس دعا
    • علی حبیب راده ۱۷:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
      14 6
      پاسخ
      با سلام خدمت دوستان اگر نتواند نمره بالای 15 در معدل نهای خود ب دست بیاورد ولی بقیه مدارک رو داشته باشد ایا میتواند ثبت نام کند......
    • فراهانی ۱۹:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
      12 4
      پاسخ
      واقعا تبعیضه که اجازه شرکت به خانوم ها داده نشده،شاید واقعا کسی باشه که علاقه یا استعداد خوبی در این زمینه داشته باشه.....
    • افشین حاجی زاده اوزان ۱۹:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
      7 2
      پاسخ
      باعرض سلام خدمت شما خواستم بدونم فوق دیپلمم پذیرش دارید رشته مکانیک دانشگاه علمی کاربردی یانه من علاقه ب خصوصی دارم تواین نهادها ادامه تحصیل بدم متولد۷۴هستم
    • مهدی کاکاوند ۲۳:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
      2 1
      پاسخ
      سلام من خیلی به نظام و خدمت به میهنم علاقه دارم ،ولی تا حالا شانس خدمت را نداشتم،الان هم کارم ازاده وراضیم ولی واقعا کار کردن در نظام را دوست دارم خواهش میکنم از جون ودل مایه میگذارم
    • فریادی ۱۴:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
      26 6
      پاسخ
      سلام خوب خانمها چه مشکلی دارن ک نبایدشرکت کنن وتازه چرااجازه نمیدید خانمهابامدرک بالاتراز دیپلم شرکت کنن
    • محسن بهی زاده ۲۳:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
      1 0
      پاسخ
      باسلام لطفا اگه میشه شرایط سنی را بیشتر کنید و اینکه من خودم لیسانس هستم ایا میتونم تو مقطع بالاتر شرکت کنم یا نه ممنونم
    • علی وصال نزادی ۲۳:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
      2 0
      پاسخ
      با عرض سلام خواهشمندم من خیلی دوس دارم وعلاقمند به این کار ولی بخاطر این که رشته های فنی حرفه ای را نمی پذیرید نمی توانم بیام خواهشمند به ما رشته های فنی هم نگاهی بگنید
    • مریم فخری ۲۳:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
      15 0
      پاسخ
      منم خیلی دوست دارم تو این سازمان خدمت کنم اگه واقعا شرایطش اسون باشه منم می خوام ازمونشو بدم مخصوصا الان که برای ما ها که داریم میریم پیش دانشگاهی خیلی خوبه منم رشته ام انسانی هست
    • زهرابانوی ۰۶:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
      17 0
      پاسخ
      سلام چراهمیشه مردا ارجحیت دارند؟لطفاسن ونمره معدل روتغیربدیدتامتولدین 75به بالاهم شرکت کنن
    • IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      من علاقه زیادی دارم من می خوام تو این سازمان به مردم عزیزم خدمت کنم من 20 سال دارم

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