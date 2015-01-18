شرایط پذیرش دانشجو در دانشکده وزارت اطلاعات اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشکده اطلاعات در اطلاعیه‌ای شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی این دانشکده را اعلام کرد.

متن این اطلاعیه به این شرح است؛

«باسمه‌تعالی

شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی دانشکده اطلاعات

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، برای تامین و تربیت بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود، متناسب با مبانی و ارزش‌های اسلامی، در دوره‌ی کارشناسی پیوسته، از میان داوطلبان مرد واجد شرایط، برای تحصیل در دانشکده اطلاعات دانشجو می‌پذیرد. علاقمندان می‌توانند در صورت احراز صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه ی آزمون و اطلاعیه‌های بعدی ، پس از ثبت‌ نام و انتخاب رشته، و قبولی در آزمون اختصاصی دانشکده؛ آمادگی خود را برای طی مراحل گزینشی اعلام نمایند تا در صورت پذیرش نهایی، در رشته‌های تحصیلی دانشکده اطلاعات مشغول به تحصیل شده و از مزایای دانشجویی و استخدام در وزارت اطلاعات نیز بهره‌مند گردند.

همچنین داوطلبان باید:

۱- نسبت به انتخاب بنداعلام علاقه‌مندی به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشکده اطلاعات مندرج در فرم تقاضانامه‌ی اینترنتی ثبت‌نام آزمون سراسری سال۱۳۹۴، اقدام نمایند.

۲ - پس از اعلام نتایج اولیه‌ی آزمون سراسری، کد رشته‌های تحصیلی دانشکده‌ی اطلاعات را قبل از اولویت بیستم، در فرم انتخاب رشته‌ی اینترنتی درج نمایند.

شرایط و ضوابط عمومی:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲- تدین به دین مبین اسلام.

۳- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه.

۴- اعتقاد والتزام عملی به قانون اساسی ونظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

۵- عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی.

۶- نداشتن سوء پیشینه کیفری.

۷- برخورداری از سلامت و توانایی روانی و جسمی به تشخیص مراجع پزشکی وزارت اطلاعات.

شرایط اختصاصی:

۱- داشتن گواهینامه پایان دوره پیش‌دانشگاهی.

۲- حداقل معدل دیپلم برای داوطلبان گروه‌های آزمایشی ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی نمره ۱۵ می‌باشد.

۳- داوطلبان نباید در استخدام و متعهد به سازمان یا وزارت خانه‌ای باشند.

۴- حداکثر سن برای داوطلبان ۲۳ سال تمام (متولدین ۱/۷/۱۳۷۱ به بعد) می‌باشد.

۵- احراز صلاحیت استخدامی برابر ضوابط گزینش وزارت اطلاعات.

امتیازات و تسهیلات:

۶- دانشجویان دانشکده اطلاعات پس از اتمام تحصیل و در صورت احراز صلاحیت‌های علمی و گزینشی ، به استخدام وزارت اطلاعات در خواهند آمد.

۷- فارغ التحصیلان دانشکده اطلاعات، پس از اتمام تعهد خدمتی،کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت خواهند نمود.

۸- دانشجویان در طول دوره تحصیل، از کمک هزینه تحصیلی و سایر امتیازات برخوردار خواهند بود.

۹- به دانشجویان مجرد واجد شرایط، خوابگاه دانشجویی تعلق خواهد گرفت.

۱۰- تحصیل در دانشکده اطلاعات بصورت تمام وقت و با بهره‌گیری از امکانات آموزشی و کمک آموزشی پیشرفته و مناسب می‌باشد.

۱۱- دانشجویان مقطع کارشناسی در طول مدت تحصیل، یکی از زبان‌های زنده دنیا را فرا گرفته و در امور فوق برنامه نیز شرکت داده خواهند شد.

۱۲- انصراف از تحصیل،پس از گزینش نهایی و اشتغال، خسارت مالی ناشی از گزینش و تحصیل را در پی خواهد داشت.

۱۳- به دانشجویان پس از فارغ التحصیلی و انجام تعهدات، گواهی‌نامه کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطاء می‌گردد.

توضیحات ضروری :

الف) داوطلبان گرامی توجه نمایند اعلام علاقمندی به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشکده اطلاعات، به منزله ثبت‌نام قطعی نبوده و متقاضیان می بایست علاوه بر علامت گذاری این بند، کد رشته‌های تحصیلی دانشکده مزبور را قبل از اولویت بیستم خود در فرم انتخاب رشته اینترنتی، درج نمایند.

ب) مشخصات و اطلاعات مربوط به ثبت نام و شرکت داوطلبان در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشکده اطلاعات،به صورت محرمانه نزد سازمان سنجش آموزش کشور محفوظ بوده و فقط در اختیار دانشکده اطلاعات قرار خواهد گرفت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دانشکده اطلاعات به سایت وزارت اطلاعات به نشانی www.vaja.ir مراجعه کنید..