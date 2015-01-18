شرایط پذیرش دانشجو در دانشکده وزارت اطلاعات اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشکده اطلاعات در اطلاعیهای شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی این دانشکده را اعلام کرد.
متن این اطلاعیه به این شرح است؛
«باسمهتعالی
شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشجو در رشتههای تحصیلی مقطع کارشناسی دانشکده اطلاعات
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، برای تامین و تربیت بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود، متناسب با مبانی و ارزشهای اسلامی، در دورهی کارشناسی پیوسته، از میان داوطلبان مرد واجد شرایط، برای تحصیل در دانشکده اطلاعات دانشجو میپذیرد. علاقمندان میتوانند در صورت احراز صلاحیتهای عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه ی آزمون و اطلاعیههای بعدی ، پس از ثبت نام و انتخاب رشته، و قبولی در آزمون اختصاصی دانشکده؛ آمادگی خود را برای طی مراحل گزینشی اعلام نمایند تا در صورت پذیرش نهایی، در رشتههای تحصیلی دانشکده اطلاعات مشغول به تحصیل شده و از مزایای دانشجویی و استخدام در وزارت اطلاعات نیز بهرهمند گردند.
همچنین داوطلبان باید:
۱- نسبت به انتخاب بنداعلام علاقهمندی به شرکت در گزینش رشتههای تحصیلی دانشکده اطلاعات مندرج در فرم تقاضانامهی اینترنتی ثبتنام آزمون سراسری سال۱۳۹۴، اقدام نمایند.
۲ - پس از اعلام نتایج اولیهی آزمون سراسری، کد رشتههای تحصیلی دانشکدهی اطلاعات را قبل از اولویت بیستم، در فرم انتخاب رشتهی اینترنتی درج نمایند.
شرایط و ضوابط عمومی:
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲- تدین به دین مبین اسلام.
۳- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه.
۴- اعتقاد والتزام عملی به قانون اساسی ونظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
۵- عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی.
۶- نداشتن سوء پیشینه کیفری.
۷- برخورداری از سلامت و توانایی روانی و جسمی به تشخیص مراجع پزشکی وزارت اطلاعات.
شرایط اختصاصی:
۱- داشتن گواهینامه پایان دوره پیشدانشگاهی.
۲- حداقل معدل دیپلم برای داوطلبان گروههای آزمایشی ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی نمره ۱۵ میباشد.
۳- داوطلبان نباید در استخدام و متعهد به سازمان یا وزارت خانهای باشند.
۴- حداکثر سن برای داوطلبان ۲۳ سال تمام (متولدین ۱/۷/۱۳۷۱ به بعد) میباشد.
۵- احراز صلاحیت استخدامی برابر ضوابط گزینش وزارت اطلاعات.
امتیازات و تسهیلات:
۶- دانشجویان دانشکده اطلاعات پس از اتمام تحصیل و در صورت احراز صلاحیتهای علمی و گزینشی ، به استخدام وزارت اطلاعات در خواهند آمد.
۷- فارغ التحصیلان دانشکده اطلاعات، پس از اتمام تعهد خدمتی،کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت خواهند نمود.
۸- دانشجویان در طول دوره تحصیل، از کمک هزینه تحصیلی و سایر امتیازات برخوردار خواهند بود.
۹- به دانشجویان مجرد واجد شرایط، خوابگاه دانشجویی تعلق خواهد گرفت.
۱۰- تحصیل در دانشکده اطلاعات بصورت تمام وقت و با بهرهگیری از امکانات آموزشی و کمک آموزشی پیشرفته و مناسب میباشد.
۱۱- دانشجویان مقطع کارشناسی در طول مدت تحصیل، یکی از زبانهای زنده دنیا را فرا گرفته و در امور فوق برنامه نیز شرکت داده خواهند شد.
۱۲- انصراف از تحصیل،پس از گزینش نهایی و اشتغال، خسارت مالی ناشی از گزینش و تحصیل را در پی خواهد داشت.
۱۳- به دانشجویان پس از فارغ التحصیلی و انجام تعهدات، گواهینامه کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطاء میگردد.
توضیحات ضروری :
الف) داوطلبان گرامی توجه نمایند اعلام علاقمندی به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشکده اطلاعات، به منزله ثبتنام قطعی نبوده و متقاضیان می بایست علاوه بر علامت گذاری این بند، کد رشتههای تحصیلی دانشکده مزبور را قبل از اولویت بیستم خود در فرم انتخاب رشته اینترنتی، درج نمایند.
ب) مشخصات و اطلاعات مربوط به ثبت نام و شرکت داوطلبان در گزینش رشتههای تحصیلی دانشکده اطلاعات،به صورت محرمانه نزد سازمان سنجش آموزش کشور محفوظ بوده و فقط در اختیار دانشکده اطلاعات قرار خواهد گرفت.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دانشکده اطلاعات به سایت وزارت اطلاعات به نشانی www.vaja.ir مراجعه کنید..
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