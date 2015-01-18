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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۲۰:۱۶

تایید حمله به مرز لبنان توسط رژیم صهیونیستی

تایید حمله به مرز لبنان توسط رژیم صهیونیستی

یک منبع صهیونیستی در حالی حمله بالگردهای این رژیم به منطقه قنیطره در نزدیکی مرز لبنان را تایید کرد که اخبار ضد و نقیضی از مجروح شدن یک عضو ارشد حزب الله در این حمله منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام رژیم صهیونیستی که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفت بالگردهای این رژیم منطقه ای را در قنیطره سوریه نزدیک به مرز لبنان مورد حمله قرار داده اند. به ادعای این منبع اسرائیلی حمله مذکور در پاسخ به حمله تروریستی علیه این رژیم ترتیب داده شده است.

امروز رسانه های لبنانی از هدف قرار گرفتن منطقه قنیطره در نزدیکی مرز این کشور با سوریه خبر دادند. با این حال ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد به گزارش هایی که رسانه های خارجی منتشر کرده اند، پاسخ نمی دهد. در همین رابطه تلویزیون MTV لبنان علت این حمله را هدف قرار دادن یک گروه شلیک کننده موشک به سمت اراضی اشغالی عنوان کرد.

در همین حال شبکه تلویزیونی المیادین از هدف قرار گرفتن خودرو حامل یک گروه وابسته ارتش سوریه در این حمله خبر داد.

کد مطلب 2467693

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