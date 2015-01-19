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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۲۲

بارش برف در محور های مواصلاتی ۴ استان

بارش برف در محور های مواصلاتی ۴ استان

جانشین پلیس راه راهور ناجا گفت: در اکثر محورهای استان‌های چهارمحال و بختیاری، اصفهان، خراسان جنوبی و کرمان بارش برف جریان دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ صمد اسفندیاری جانشین پلیس راه راهور ناجا ، در مورد آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار داشت: هم‌اکنون در اکثر محورهای استان‌های چهارمحال و بختیاری، اصفهان، خراسان جنوبی و کرمان بارش برف جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهورناجا افزود : در محورهای مواصلاتی نورآباد به بابامیدان و یاسوج به سپیدان در استان فارس، محورهای یاسوج به اصفهان و یاسوج به شیراز در استان کهگیلویه و بویراحمد و یزد به طبس، یزد به شیراز و یزد به خاتم در استان یزد بارش برف اعلام شده است.

 وی گفت : در محورهای مواصلاتی استان‌های هرمزگان، گیلان و سیستان و بلوچستان نیز بارش پراکنده باران گزارش شده است.

سرهنگ اسفندیاری خاطرنشان کرد: محورهای قم به گرمسار، شمشک به دیزین و پونل به خلخال تا اطلاع ثانوی مسدود است.

 

کد مطلب 2467924

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