اطلاعات مهمترین و پرهزینه ترین پروژه نظامی آمریکا به سرقت رفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «ادوارد اسنودن» کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا و سازمان سیا، که از سال ۲۰۱۲ شروع به افشاگری درباره اسناد محرمانه آمریکا کرده در جدیدترین اسنادی که منتشر کرده عنوان داشت اطلاعات ساخت جنگنده اف ۳۵ به سرقت رفته است.

به گفته اسنودن،حجم اطلاعاتی که در این رابطه به سرقت رفته است بسیار گسرده بوده و هکرهای چینی نتیجه ۲۵ سال تحقیق و پژوهش را به سزقت برده اند.بر اساس این گزارش حجم اطلاعاتی که چین با هک رایانه های آمریکایی به سزقت برده را اگر با کتابخانه کنگره آمریکا مقایبسه کنیم معادل پنج کتابخانه خواهد شد.

پروژه ساخت جنگنده اف ۳۵ مهمترین و پرهزینه ترین پروژه نظامی آمریکاست بطوریکه تا سال گذشته بیش از ۳۹۰ میلیارد دلار برای آن هزینه شده بود.

هرچند به گفته اسنودن چین اطلاعات ساخت اف ۳۵ توسط چین هک شده اما پروژه ساخت جنگنده اف ۳۵ به حدی برای آمریکا مهم است که این کشور برای تولید آن ناچار شده تا از چین نیز کمک بگیرد. در همین رابطه رویترز چندی پیش گزارش داده بود که پنتاگون به صورت مکرر از تحریم های اعمال شده علیه شرکت های چینی تولید کننده قطعات جنگنده چشم پوشی کرده است. این چشم پوشی برای زنده نگه داشتن پروژه ۳۹۲ میلیارد دلاری ساخت جنگنده اف ۳۵ انجام شده و بر اساس گزارش های موجود، آمریکا در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ اقدام به این کار کرده است. بر اساس اسناد موجود شرکت های نورثروپ گرومن و هانیول اینترنشنال مجوز وارد کردن قطعات مروبط به ساخت سیستم های راداری جنگنده اف ۳۵ از چین را دریافت کرده اند.

نظر به هزینه های بالای پروژه ساخت جنگنده اف ۳۵ که عمود پرواز بوده و سرعت آن به دو هزار کیلومتر در ساعت می رسد آمریکا مجبور به کمک گرفتن از چند کشور دیگر شده است از همین رو پس از ساخت و آزمایش این جنگنده تعدادی از آنها در اختیار کشورهای کانادا، انگلیس، استرالیا، نروژ، ایتالیا، ترکیه، دانمارک و هلند قرار می گیرد که در ساخت آن به آمریکا کمک کرده اند.

جدیدترین هواپیمای نظامی آمریکا، جنگنده مشترک عمودپرواز F-۳۵ JSF است که هم اکنون در حال طراحی و ساخت به وسیله شرکت لاکهید مارتین است. این جنگنده طی یک برنامه مشترک توسط شرکتهای نورثروپ گرومن، بی‌ ای‌ ئی سیستمز، پرات اند ویتنی و رولزرویس ساخته می شود.

اف ۳۵ جنگنده ای است چندمنظوره که برای عملیات هوا به زمین بهینه سازی شده و ماموریت هوا به هوا، اصولاً ماموریت ثانویه آن به شمار می آید. این هواپیما، در پاسخ به نیاز به هواپیمایی که قابلیت پرواز عمودی را داشته باشد، در مرحله طراحی قرار گرفت.