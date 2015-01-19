به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دبیرخانه ستاد آرای مردمی سی و سومین جشنواره فیلم فجر و خانه سینما آیین نامه این بخش از جشنواره به شرح زیر اعلام شد:

سلام قولا من رب رحیم

با باور به اینکه سینما با تماشاگرانش زنده است و از آنجایی که آرای مردمی در تبیین برآیند اقبال تماشاگران به فیلم ها نقش مهمی ایفا می کند، سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر بر آن است تا با برخورداری از تجارب پیشین و با رویکردی علمی جمع بندی آرای مردمی را برای معرفی برنده سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را با برنامه ریزی و اجرای خانه سینما به شرح ضوابط زیر برگزار کند.

1- از میان فیلم های بخش های مختلف جشنواره بین اللملی فیلم فجر، نظر سنجی تماشاگران صرفا برای فیلم های بخش مسابقه (سودای سیمرغ) در شهر تهران اجرا می شود.

2- از میان مجموع سینمای نمایش دهنده بخش مسابقه سینمای ایران(سودای سیمرغ )18 سالن نمایش براساس توازن گستره جغرافیایی برگزیده می شوند.

3- از میان نوبت های متعدد نمایش (کم اقبال، میانه خوش اقبال) یک فیلم، ترکیبی مشابه برای همه فیلم ها در نظر گرفته می شود.

4- از میان روزهای نخست، میانی و پایانی دوره جشنواره، ترکیب مشابهی برای دیده بانی و اخذ آرای تماشاگران بطور مشابه انتخاب و اعمال می شود.

تبصره- در صورت ورود فیلمی از روز چهارم برگزاری جشنواره این فیلم در چرخه ارزیابی آرای تماشاگران قرار نخواهد گرفت.

5- برای امکان اعلان روزانه سه تا پنج رتبه از فیلم های منتخب تماشاگران، سامانه نظرسنجی به صورت 5 گزینه ای به این شرح تنظیم شده است:

اصلا نپسندیدم (بدون امتیاز) ، نپسندیدم (1امتیاز)، میانه(2امتیاز)، پسندیدم( 3امتیاز)، خیلی پسندیدم ( 4امتیاز)

فیلم برگزیده تماشاگران نتیجه جمعبندی تمامی آرای به دست آمده یک فیلم در تمام دوره جشنواره براساس محاسبه زیر معرفی می شود:

X= (A*0)+(B*1)+(c*2)+(D*3)+(E*4)

6- جمع آوری و شمارش آرای تماشاگران در پایان هر نوبت نمایش توسط نمایندگان خانه سینما در سینما ها به انجام می رسد و آرای ماخوذه هر یک از پنج گزینه مورد نظر تماشاگران به صورت، یکپارچه در دبیرخانه بسته بندی و نتیجه آرای تماشاگران در پایان هر شب به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر اعلام می شود.

7- برگه های آرای تماشاگران توسط راهنمايان و مسئولان صندوق آرای مردمی هم هنگام باورود تماشاگران به سينماهای مردمي توزيع وحداكثر تا پانزده دقيقه بعد از شروع نمايش ادامه می يابد.

8- برگه ارای تماشاگران دارای شماره سريال و ممهور به مهر دبيرخانه ستاد برگزاری آرای مردمی سی و سومين جشنواره فيلم فجر است.

9- مجموعه آرای هر بخش از هر سانس پس از شمارش و تنظیم صورت جلسه در پاکت مخصوص قرار گرفته پس از چسب، منگنه شده به دبیرخانه برگزاری آرای تماشاگران برای نظارت بصورت نوبه ای جمع آوری و نگهداری می شود.

10- نتایج ارزیابی آرای تماشاگران در پایان هر شب به دفتر جشنواره اعلان و پس از آن در وب سایت خانه سینما بارگذاری می شود.

11- بدیهی است که جمع بندی آرای تماشاگران برای هر فیلم برآیند نتایج آرای کسب شده روزهای سپری شده است.

12- صاحبان فیلم های بخش سودای سیمرغ (در یک مجمع عمومی) می توانند تا حداکثر 3 نفر را بعنوان ناظر به خانه سینما برای امر نظارت بر جمع آوری و شمارش آرای فیلم برگزیده تماشاگران معرفی کنند.

13- ناظران معرفی شده از سوی صاحبان فیلم های بخش سودای سیمرغ می توانند با حضور در محل های اخذ رای و دبیرخانه از مجموعه فعالیت های اخذ آرا و فرآیند شمارش آن آگاهی یافته نظارت کنند.

14- ناظران منتخب صاحبان فیلم، حق هیچ گونه مداخله در فرآیند اخذ و شمارش آرا را نداشته، در صورت مشاهده تخلف از این آیین نامه می توانند مراتب را به دبیرخانه آرای تماشاگران تذکر داده و در صورت لزوم به مدیرعامل خانه سینما طی یادداشتی گزارش کنند.

15- مجموعه همکاران در بخش های مختلف دبیرخانه آرای تماشاگران طی نشستی پیش از آغاز جشنواره به کتاب آسمانی خود برای وفاداری و صیانت از آرای مردمی قسم یاد می کنند.

یادآوری می شود براساس قرارداد تنظیم شده توسط دفتر جشنواره سی و سومین فیلم فجر و خانه سینما سالن های سینمای آرای مردمی که در آن انتخاب بهترین فیلم از نگاه تماشاگران توسط همکاران خانه سینما برگزار می شود به شرح اعلام می شود :

آزادی، شهر فرنگ، شهر هفتم، فلسطین1، استقلال، ملت 1،‌ ملت 2، ملت 3، ملت 4، فرهنگ 1، فرهنگ2، کوروش 1،‌کوروش2،‌کورش 3، زندگی 1، شکوفه، ماندانا، کیان و تماشا.