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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۵۹

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز دوشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار یک میلیون و ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۳۱ هزار تومان، نیم سکه ۵۱۵ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۰ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۴ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۵ هزار و ۵۳ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۷۶ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۹۹ تومان، هر یورو را ۴۱۰۵ تومان، هر پوند را ۵۳۲۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۵۷ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در ‌دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۱۰۳۲۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۱۰۳۱۰۰۰
نیم سکه۵۱۵۰۰۰
ربع سکه۲۷۰۰۰۰
گرمی۱۷۴۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۰۵۰۵۳
نوع ارز 
دلار۳۴۹۹
یورو۴۱۰۵
پوند۵۳۲۰
درهم۹۵۷
کد مطلب 2469234

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