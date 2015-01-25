آمار فعالیت تشکلهای اسلامی در دانشگاه ها/ مراکز فاقد تشکل اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، تا پایان آبان ماه ۱۳۹۳ و طبق آمار های منتشر شده، از مجموع ۱۱۵ دانشگاه سراسر کشور، ۵۷ دانشگاه فاقد تشکل اسلامی هستند، از این میان دانشگاه علم و صنعت تهران با تعداد ۱۱ هزار و ۲۶۲ دانشجو دارای ۶ تشکل اسلامی است که رتبه اول را در بین دانشگاه های سراسر کشور دارد.

پس از دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه محقق اردبیلی با ۱۰ هزار و ۶۱۱ دانشجو ۵ تشکل اسلامی و دانشگاه فردوسی مشهد با ۲۱ هزار و ۷۶۳ چهار تشکل اسلامی در رتبه های دوم تا سوم قرار دارند.

تشکل اسلامی جمعيتى مركب از دانشگاهيان است كه پس از دريافت مجوز رسمى فعاليت از مرجع ذی‏صلاح (هيئت نظارت دانشگاه - مصرّح در فصل سوم اين آيين نامه) در جهت تحقق اهداف اسلامى و ارزشهاى انقلاب و نظام اسلامى مصرّح در چهارچوب قانون اساسى و اين آيين نامه فعاليت می ‏نمايد.

اسامی دانشگاه های بدون تشکل اسلامی به شرح زیر است:

نام دانشگاه تعداد تشکل های اسلامی تعداد دانشجو آموزشکده نقشه برداری - ۲۵۰ بجنورد - ۲۵۸۸ بناب - ۲۱۰۸ فارابی تهران - ۶۶۸۷ فناوری آمل - ۲۳۴ تربیت مدرس - ۱۱۶۵۲ تهران - ۳۹۰۷۲ جیرفت - ۳۵۹۶ جهرم - ۲۲۳۱ حضرت معصومه قم - ۴۳۲ حضرت نرجس - ۱۵۰ حکیم سبزواری - ۸۲۶۰ خاتم الانبیا بهبهان - ۱۶۹۱ خلیج فارس - ۵۰۰۰ خوارزمی - ۱۲۰۰۰ دامغان - ۴۶۶۹ دانشکده فنی شریعتی - ۵۶۳۸ فنی و مهندیسی گلپایگان - ۶۰۸ رازی کرمانشاه - ۱۱۸۸۶ سید جمال الدین اسد آبادی - ۷۰۰ سلمان فارسی کازرون - ۱۴۰۰ شیراز - ۱۸۷۳۵ شهید چمران اهواز - ۱۶۰۱۱ شهید عباسپور - ۱۹۲۱ صنعتی اراک - ۹۰۷ صنعتی ارومیه - ۱۸۹۹ صنعتی امیر کبیر - ۱۴۷۲۸ صنعتی تفرش - ۲۳۵۱ صنعتی سیرجان - ۲۷۹۰ صنعتی شاهرود - ۱۴۵۲۰ صنعتی کرمانشاه - ۱۰۰۰ صنعتی مالک اشتر - ۲۲۶۷۱ صنعتی نوشیروان بابل - ۵۷۰۱ صنعتی همدان - ۱۶۷۹ علم و فرهنگ - ۵۰۴۴ علم و فناوری مازندران - ۱۳۷۱ علوم و معارف قرآن کریم - ۳۳۱۱ فسا - ۱۱۸۲ فناوری پیشرفته و تحصیلات تکمیلی کرمان - ۵۸۶ فناوری نوین سبزوار - ۲۷۰ کوثر - ۵۰۰ آموزش عالی اردکان یزد - ۱۰۰۱ آموزش عالی اسفراین - ۲۷۵ آموزش عالی گناباد - ۱۲۴۱ میبد یزد - ۸۰۱ مدرسه عالی شهید مطهری - ۹۱۰ آموزش عالی استهبان - ۱۸۷ آموزش عالی اقلید - ۲۷۰ آموزش عالی شهید مدرس شهررضا - ۳۴۹ آموزش عالی لار - ۷۲ آموزش عالی لامرد - ۱۳۰ آموزش عالی نورآباد ممسنی - ۱۱۲ نیشابور - ۱۰۷۰ نهاوند - ۴۳۰ هنر تهران - ۳۶۷۹ ولایت - ۴۹۸۶ هنر شیراز - ۱۵۷

آمار برخی دانشگاه های مهم که تشکل اسلامی دارند

نام دانشگاه تعداد تشکل اسلامی تعداد دانشجو علم و صنعت ۶ ۱۱۲۶۲ دانشگاه محقق اردبیلی ۵ ۱۰۶۱۱ فردوسی مشهد ۴ ۲۱۷۶۲ شهید بهشتی ۱ ۱۷۹۳۹ بین المللی امام خمینی (ره) ۲ ۶۹۶۸ صنعتی اصفهان ۳ ۱۰۹۱۸ صنعتی خواجه نصیر ۲ ۷۲۹۹ صنعتی شریف ۲ ۱۲۲۸۰ علامه طباطبائی (ره) ۱ ۱۸۵۳۹ اصفهان ۲ ۱۴۱۴۰ سیستان و بلوچستان ۳ ۱۲۳۵۳ کردستان ۲ ۱۱۱۷۱

براساس آمار منتشر شده در مجموع ۱۲۴ تشکل اسلامی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فعالیت می کنند.