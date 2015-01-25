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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۸:۵۶

دانشگاه علم و صنعت در صدر؛

آمار فعالیت تشکلهای اسلامی در دانشگاه ها/ مراکز فاقد تشکل اسلامی

آمار فعالیت تشکلهای اسلامی در دانشگاه ها/ مراکز فاقد تشکل اسلامی

طبق آمار های منتشر شده از مجموع ۱۱۵ دانشگاه سراسر کشور ۵۷ دانشگاه و مرکز آموزش عالی تشکل اسلامی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، تا پایان آبان ماه ۱۳۹۳ و طبق آمار های منتشر شده، از مجموع ۱۱۵ دانشگاه سراسر کشور،  ۵۷ دانشگاه فاقد تشکل اسلامی هستند، از این میان دانشگاه علم و صنعت تهران با تعداد ۱۱ هزار و ۲۶۲ دانشجو دارای  ۶ تشکل اسلامی است که رتبه اول را در بین دانشگاه های سراسر کشور دارد.

پس از دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه محقق اردبیلی با ۱۰ هزار و ۶۱۱ دانشجو ۵ تشکل اسلامی و دانشگاه فردوسی مشهد با ۲۱ هزار و ۷۶۳ چهار تشکل اسلامی در رتبه های دوم تا سوم قرار دارند.

تشکل اسلامی جمعيتى مركب از دانشگاهيان است كه پس از دريافت مجوز رسمى فعاليت از مرجع ذی‏صلاح (هيئت نظارت دانشگاه - مصرّح در فصل سوم اين آيين نامه) در جهت تحقق اهداف اسلامى و ارزشهاى انقلاب و نظام اسلامى مصرّح در چهارچوب قانون اساسى و اين آيين نامه فعاليت می ‏نمايد.

اسامی دانشگاه های بدون تشکل اسلامی به شرح زیر است:

نام دانشگاهتعداد تشکل های اسلامیتعداد دانشجو
آموزشکده نقشه برداری-۲۵۰
بجنورد-۲۵۸۸
بناب-۲۱۰۸
فارابی تهران-۶۶۸۷
فناوری آمل-۲۳۴
تربیت مدرس-۱۱۶۵۲
تهران-۳۹۰۷۲
جیرفت-۳۵۹۶
جهرم-۲۲۳۱
حضرت معصومه قم-۴۳۲
حضرت نرجس-۱۵۰
حکیم سبزواری-۸۲۶۰
خاتم الانبیا بهبهان-۱۶۹۱
خلیج فارس-۵۰۰۰
خوارزمی-۱۲۰۰۰
دامغان-۴۶۶۹
دانشکده فنی شریعتی-۵۶۳۸
فنی و مهندیسی گلپایگان-۶۰۸
رازی کرمانشاه-۱۱۸۸۶
سید جمال الدین اسد آبادی-۷۰۰
سلمان فارسی کازرون-۱۴۰۰
شیراز-۱۸۷۳۵
شهید چمران اهواز-۱۶۰۱۱
شهید عباسپور-۱۹۲۱
صنعتی اراک-۹۰۷
صنعتی ارومیه-۱۸۹۹
صنعتی امیر کبیر-۱۴۷۲۸
صنعتی تفرش-۲۳۵۱
صنعتی سیرجان-۲۷۹۰
صنعتی شاهرود-۱۴۵۲۰
صنعتی کرمانشاه-۱۰۰۰
صنعتی مالک اشتر-۲۲۶۷۱
صنعتی نوشیروان بابل-۵۷۰۱
صنعتی همدان-۱۶۷۹
علم و فرهنگ-۵۰۴۴
علم و فناوری مازندران-۱۳۷۱
علوم و معارف قرآن کریم-۳۳۱۱
فسا-۱۱۸۲
فناوری پیشرفته و تحصیلات تکمیلی کرمان-۵۸۶
فناوری نوین سبزوار-۲۷۰
کوثر-۵۰۰
آموزش عالی اردکان یزد-۱۰۰۱
آموزش عالی اسفراین-۲۷۵
آموزش عالی گناباد-۱۲۴۱
میبد یزد-۸۰۱
مدرسه عالی شهید مطهری-۹۱۰
آموزش عالی استهبان-۱۸۷
آموزش عالی اقلید-۲۷۰
آموزش عالی شهید مدرس شهررضا-۳۴۹
آموزش عالی لار-۷۲
آموزش عالی لامرد-۱۳۰
آموزش عالی نورآباد ممسنی-۱۱۲
نیشابور-۱۰۷۰
نهاوند-۴۳۰
هنر تهران-۳۶۷۹
ولایت-۴۹۸۶
هنر شیراز-۱۵۷

آمار برخی دانشگاه های مهم که تشکل اسلامی دارند

نام دانشگاهتعداد تشکل اسلامیتعداد دانشجو
علم و صنعت۶ ۱۱۲۶۲
 دانشگاه محقق اردبیلی۵۱۰۶۱۱
فردوسی مشهد۴۲۱۷۶۲
شهید بهشتی۱۱۷۹۳۹
بین المللی امام خمینی (ره)۲۶۹۶۸
صنعتی اصفهان۳۱۰۹۱۸
صنعتی خواجه نصیر۲۷۲۹۹
صنعتی شریف۲۱۲۲۸۰
علامه طباطبائی (ره)۱۱۸۵۳۹
 اصفهان۲۱۴۱۴۰
سیستان و بلوچستان۳۱۲۳۵۳
کردستان۲۱۱۱۷۱

براساس آمار منتشر شده در مجموع ۱۲۴ تشکل اسلامی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فعالیت می کنند.

کد مطلب 2469740

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