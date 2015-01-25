آمار فعالیت تشکلهای اسلامی در دانشگاه ها/ مراکز فاقد تشکل اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، تا پایان آبان ماه ۱۳۹۳ و طبق آمار های منتشر شده، از مجموع ۱۱۵ دانشگاه سراسر کشور، ۵۷ دانشگاه فاقد تشکل اسلامی هستند، از این میان دانشگاه علم و صنعت تهران با تعداد ۱۱ هزار و ۲۶۲ دانشجو دارای ۶ تشکل اسلامی است که رتبه اول را در بین دانشگاه های سراسر کشور دارد.
پس از دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه محقق اردبیلی با ۱۰ هزار و ۶۱۱ دانشجو ۵ تشکل اسلامی و دانشگاه فردوسی مشهد با ۲۱ هزار و ۷۶۳ چهار تشکل اسلامی در رتبه های دوم تا سوم قرار دارند.
تشکل اسلامی جمعيتى مركب از دانشگاهيان است كه پس از دريافت مجوز رسمى فعاليت از مرجع ذیصلاح (هيئت نظارت دانشگاه - مصرّح در فصل سوم اين آيين نامه) در جهت تحقق اهداف اسلامى و ارزشهاى انقلاب و نظام اسلامى مصرّح در چهارچوب قانون اساسى و اين آيين نامه فعاليت می نمايد.
اسامی دانشگاه های بدون تشکل اسلامی به شرح زیر است:
|نام دانشگاه
|تعداد تشکل های اسلامی
|تعداد دانشجو
|آموزشکده نقشه برداری
|-
|۲۵۰
|بجنورد
|-
|۲۵۸۸
|بناب
|-
|۲۱۰۸
|فارابی تهران
|-
|۶۶۸۷
|فناوری آمل
|-
|۲۳۴
|تربیت مدرس
|-
|۱۱۶۵۲
|تهران
|-
|۳۹۰۷۲
|جیرفت
|-
|۳۵۹۶
|جهرم
|-
|۲۲۳۱
|حضرت معصومه قم
|-
|۴۳۲
|حضرت نرجس
|-
|۱۵۰
|حکیم سبزواری
|-
|۸۲۶۰
|خاتم الانبیا بهبهان
|-
|۱۶۹۱
|خلیج فارس
|-
|۵۰۰۰
|خوارزمی
|-
|۱۲۰۰۰
|دامغان
|-
|۴۶۶۹
|دانشکده فنی شریعتی
|-
|۵۶۳۸
|فنی و مهندیسی گلپایگان
|-
|۶۰۸
|رازی کرمانشاه
|-
|۱۱۸۸۶
|سید جمال الدین اسد آبادی
|-
|۷۰۰
|سلمان فارسی کازرون
|-
|۱۴۰۰
|شیراز
|-
|۱۸۷۳۵
|شهید چمران اهواز
|-
|۱۶۰۱۱
|شهید عباسپور
|-
|۱۹۲۱
|صنعتی اراک
|-
|۹۰۷
|صنعتی ارومیه
|-
|۱۸۹۹
|صنعتی امیر کبیر
|-
|۱۴۷۲۸
|صنعتی تفرش
|-
|۲۳۵۱
|صنعتی سیرجان
|-
|۲۷۹۰
|صنعتی شاهرود
|-
|۱۴۵۲۰
|صنعتی کرمانشاه
|-
|۱۰۰۰
|صنعتی مالک اشتر
|-
|۲۲۶۷۱
|صنعتی نوشیروان بابل
|-
|۵۷۰۱
|صنعتی همدان
|-
|۱۶۷۹
|علم و فرهنگ
|-
|۵۰۴۴
|علم و فناوری مازندران
|-
|۱۳۷۱
|علوم و معارف قرآن کریم
|-
|۳۳۱۱
|فسا
|-
|۱۱۸۲
|فناوری پیشرفته و تحصیلات تکمیلی کرمان
|-
|۵۸۶
|فناوری نوین سبزوار
|-
|۲۷۰
|کوثر
|-
|۵۰۰
|آموزش عالی اردکان یزد
|-
|۱۰۰۱
|آموزش عالی اسفراین
|-
|۲۷۵
|آموزش عالی گناباد
|-
|۱۲۴۱
|میبد یزد
|-
|۸۰۱
|مدرسه عالی شهید مطهری
|-
|۹۱۰
|آموزش عالی استهبان
|-
|۱۸۷
|آموزش عالی اقلید
|-
|۲۷۰
|آموزش عالی شهید مدرس شهررضا
|-
|۳۴۹
|آموزش عالی لار
|-
|۷۲
|آموزش عالی لامرد
|-
|۱۳۰
|آموزش عالی نورآباد ممسنی
|-
|۱۱۲
|نیشابور
|-
|۱۰۷۰
|نهاوند
|-
|۴۳۰
|هنر تهران
|-
|۳۶۷۹
|ولایت
|-
|۴۹۸۶
|هنر شیراز
|-
|۱۵۷
آمار برخی دانشگاه های مهم که تشکل اسلامی دارند
|نام دانشگاه
|تعداد تشکل اسلامی
|تعداد دانشجو
|علم و صنعت
|۶
|۱۱۲۶۲
|دانشگاه محقق اردبیلی
|۵
|۱۰۶۱۱
|فردوسی مشهد
|۴
|۲۱۷۶۲
|شهید بهشتی
|۱
|۱۷۹۳۹
|بین المللی امام خمینی (ره)
|۲
|۶۹۶۸
|صنعتی اصفهان
|۳
|۱۰۹۱۸
|صنعتی خواجه نصیر
|۲
|۷۲۹۹
|صنعتی شریف
|۲
|۱۲۲۸۰
|علامه طباطبائی (ره)
|۱
|۱۸۵۳۹
|اصفهان
|۲
|۱۴۱۴۰
|سیستان و بلوچستان
|۳
|۱۲۳۵۳
|کردستان
|۲
|۱۱۱۷۱
براساس آمار منتشر شده در مجموع ۱۲۴ تشکل اسلامی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فعالیت می کنند.
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