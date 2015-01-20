به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهمنیاری عصر سه شنبه در نشست بررسی ایجاد شهرکهای کشاورزی در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در بخش تولید آبزیان دارای ظرفیتهای گستردهای است و بخش عمده میگوی پرورشی کشور در این استان تولید می شود.
وی با اشاره به تولید بیش از ۷۰ درصد میگوی پرورشی کشور در استان بوشهرٰ اضافه کرد: تلاشها و اقدامات خوبی نیز به منظور توسعه سطح زیر کشت پرورش میگو در سطح استان صورت گرفته است.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به وجود زیرساخت های طبیعی آبزی پروری در استان بوشهر، تصریح کرد: زیرساختهای طبیعی موجود در استان بوشهر برای حضور سرمایهگذاران و تولید آبزیان مهیا است.
وی از ایجاد زیرساختهای پرورش میگو در بیشتر شهرستانهای ساحلی استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: در حال حاضر زیرساختهای پرورش میگو در بیش از چهار هزار هکتار اراضی استان بوشهر انجام میشود.
بهمنیاری همچنین از افزایش ۲۵ درصدی اراضی پرورش میگوی استان بوشهر خبر داد و افزود: امسال بیش از ۱۴ هزار تن میگو از اراضی پرورش میگوی استان بوشهر برداشت شد که تا سال آینده میزان برداشت میگوی استان بوشهر به ۱۸ هزار هکتار خواهد رسید.
وی از اختصاص یکهزار هکتار اراضی ساحلی استان برای ایجاد شهرک شیلاتی خبر داد و گفت: مجتمعهای پرورش میگو در استان بوشهر ایجاد میشوند تا چرخه کامل تولید و صادرات در این مجتمع ها انجام شود.
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