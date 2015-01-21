برپایی نمایشگاه «… و من مسافرم» به نفع کودکان مبتلا به نقص ایمنی

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه که شامل ۲۴ قطعه عکس ۵۰ در ۷۰ است، تک فریم های پنج سال عکاسی در سفر نگار آقاعلی طاری است که در حمایت از کودکان مبتلا به بیماری نقص ایمنی برای نمایش و فروش ارئه خواهد شد.

نمایشگاه عکس «... و من مسافرم» فردا پنج شنبه دوم بهمن ساعت ۱۶ با حضور جمعی از عکاسان و هنرمندان جوان گشایش می یابد و تا پنجم همین ماه از ساعت ۹ تا ۱۸ پذیرای علاقه مندان است.

نگار آقاعلی طاری درباره انگیزه خود از برگزاری این نمایشگاه گفت: حدود پنج ماه گذشته با سازمان مردم نهاد «نقص ایمنی» آشنا شدم و با توجه به هزینه های هنگفت درمان آن، دغدغه ام کمک به این بیماران بود، بنابراین تصمیم گرفتم تمامی عواید حاصل از فروش نخستین نمایشگاه انفرادی خود را به نفع کودکان مبتلا به این بیماری اختصاص دهم.

وی افزود: با توجه به این که علاقه مند به عکاسی مستند هستم ولی عکس های این نمایشگاه را تک فریم ارائه دادم تا برای تمامی خریداران قابل استفاده باشد.

نمایشگاه «... و من مسافرم» نخستین نمایشگاه انفرادی نگار آقا علی طاری بعد از شرکت و موفقیت در چندین نمایشگاه داخلی و خارجی است. او متولد سال ۱۳۶۸ و عضو انجمن بین المللی عکاسی فیاپ است.

علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند به فرهنگسرای فردوس، واقع در فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات مراجعه کنند.