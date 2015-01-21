تقدير ويژه رئيس جمهور و اعضای هيئت دولت از استاندار هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری هرمزگان، جاسم جادری استاندار هرمزگان امروز چهارشنبه اول بهمن ماه در نشست هیئت دولت حضور یافت.

استاندار هرمزگان در نشست هیئت دولت كه به ریاست روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، به ارائه گزارشی از وضعیت استان هرمزگان پرداخت.

محورهای این گزارش شامل ارائه تصویر کلی از شاخص های مهم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی استان از زمان آغاز به کار دولت یازدهم، اولویت ها، برنامه ها و اقدامات انجام شده در استان طی بیش از یك سال گذشته، مهمترین چالش های پیش روی استان و پیش بینی مشکلات آینده، پیشنهادات شورای برنامه ریزی برای رفع این مشکلات و ارائه گزارشی از وضعیت طرح های مصوب سفر رئیس جمهوری به استان بود.

پس از ارائه این گزارش روحانی رئیس جمهوری، دكتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و سایر اعضای هیئت دولت از جمله دكتر رحمانی فضلی وزیر كشور، حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری، دكتر ابتكار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دكتر امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور و دكتر ملاوردی معاون امور زنان رئیس جمهوری، دكتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و سایر وزراء به علت عملكرد مطلوب دكتر جادری در طی بیش از یك سال گذشته، در سخنانی از استاندار هرمزگان تقدیر ویژه ای داشتند.

همچنین در این نشست مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به وزارت نیرو برای نوسازی خط اول آبرسانی به بندرعباس از میناب اختصاص یافت.

استان هرمزگان در مسیر تحقق تحولات بزرگی قرار دارد

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری نیز روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با تاکید بر اهمیت استان های حاشیه خلیج فارس و سواحل مکران برای توسعه و پیشرفت کشور گفت: استان‌های جنوبی بویژه استان هایی که دارای بنادر مهم و استراتژیک هستند و به راه‌آهن سراسری کشور متصل می شوند، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشند که با اتصال به آب های آزاد جهان به توسعه صادرات و واردات و همچنین ترانزیت کالاها در منطقه و کل کشور کمک می کنند.

رییس جمهوری با بیان اینکه سواحل خلیج فارس، مکران و جزایر این منطقه شرایط بسیار آماده‌ای برای توسعه دارند، گفت: در این راستا دولت طرح های بسیار بزرگی برای جاده سازی در جنوب کشور در دست اقدام دارد.

روحانی درخصوص برنامه دولت برای توسعه استان هرمزگان نیز اظهار داشت: با اقداماتی که در دستور کار قرار گرفته، تحول بسیار بزرگی برای حمل و نقل کالا، صادرات و واردات، در بندرعباس در مسیر تحقق است.

روحانی به پتاسیل بالای گردشگری در سواحل خلیج فارس و مکران اشاره کرد و گفت: در طول تمامی سواحل جنوبی کشور با مکان یابی برای تاسیس شهرهای جدید و دهکده‌های توریستی می توان ظرفیت های گردشگری در این مناطق را افزایش داد.

شایان ذكر است؛ حضور استانداران در نشست هیئت دولت متناسب با سفر ریاست جمهور به استان ها انجام می شود و هرمزگان دومین استان میزبان هیئت دولت بود و بر این اساس جادری به عنوان دومین استاندار در نشست هیئت دولت گزارشی از وضعیت استان، پروژه های عمرانی، روند پیشرفت مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان و سایر موارد را ارائه داد.