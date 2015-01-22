بنزین ۴۰۰ تومانی جایش را به ۷۰۰ تومانی داد

رشت - فردین چراجی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اجرای این طرح همزمان با شارژ دو لیتر بنزین ۷۰۰ تومانی به ازای هر یک لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی در کارتهای سوخت خودروها و موتورسیکلتها صورت گرفت .

وی افزود: لازمه جابجایی بنزین ۴۰۰ تومانی با بنزین ۷۰۰ تومانی حداقل یکبار سوختگیری در بهمن ماه جاری است .

چراجی گفت: همزمان با اجرای طرح فوق بنزین سهمیه­ ای ماه بهمن به میزان ۶۰ لیتر برای خودورها و ۲۵ لیتر برای موتور سیکلیتها فعال شده است

گفتنی است در پی اطلاعیه رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درخصوص عرضه بنزین دو نرخی و حذف عرضه بنزین ۴۰۰ تومانی از جایگاههای عرضه سوخت کشور ، این مهم از اول بهمن در سراسر کشور عملیاتی شد ه است .