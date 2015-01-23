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۳ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۰۵

تشریح وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور

تشریح وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور

معاون عملیات پلیس راه کشور به تشریح آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا سلبی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های کشور گفت: در تمامی جاده‌ها و معابر کشور تردد به صورت عادی و روان گزارش شده است. 
 
وی ادامه داد: بر همین اساس در استان‌های خراسان رضوی اکثر محورها  و در خرسان شمالی محورهای آشخانه - بجنورد - اسفراین، استان سمنان محور شاهرود - آزاد شهر، توسکستان - سمنان و کیاسر، استان گلستان محور توسکستان، خوش ییلاق و استان مازندران محورهای هراز و چالوس بارش برف گزارش شده است و در استان‌های گلستان اکثر محورها و استان گیلان  در تمامی‌محورها بارش باران گزارش شده و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.  
 
سرهنگ سلبی همچنین از انسداد چهار محور خبر داد و گفت: محورهای قم به گرمسار، شمشک به دیزین - پونل به خلخال و محورهای چالوس به مرزن آباد کماکان تا اطلاع ثانوی مسدود است.

کد مطلب 2471940
حبیب احسنی پور

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