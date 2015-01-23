تشریح وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا سلبی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های کشور گفت: در تمامی جاده‌ها و معابر کشور تردد به صورت عادی و روان گزارش شده است.



وی ادامه داد: بر همین اساس در استان‌های خراسان رضوی اکثر محورها و در خرسان شمالی محورهای آشخانه - بجنورد - اسفراین، استان سمنان محور شاهرود - آزاد شهر، توسکستان - سمنان و کیاسر، استان گلستان محور توسکستان، خوش ییلاق و استان مازندران محورهای هراز و چالوس بارش برف گزارش شده است و در استان‌های گلستان اکثر محورها و استان گیلان در تمامی‌محورها بارش باران گزارش شده و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.



سرهنگ سلبی همچنین از انسداد چهار محور خبر داد و گفت: محورهای قم به گرمسار، شمشک به دیزین - پونل به خلخال و محورهای چالوس به مرزن آباد کماکان تا اطلاع ثانوی مسدود است.