به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: قدم زدن با وزیر خارجه‌ای که دشمن‌ترین دشمن ماست اقدام شایسته‌ای نبود و وزارت امور خارجه باید پاسخ دهد تاکنون از مذاکره با سرسخت‌ترین دشمن ملت ایران یعنی رژیم فاسد آمریکا در طول یک سال چه چیزی به دست آورده‌ است.

وی عنوان کرد: هدف اصلی و راهبردی دشمنان از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی علیه مردم و مقاوم ایران است که ایجاد روحیه کار با سرمایه‌گذاری در بین مردم، تشویق به کار تولید، ایجاد احساس مشارکت مردم، یکی از وظایف مهم دولت و مجلس است.

امام جمعه ایلام بیان داشت: مردم مهمترین عامل در تحقق اقتصاد مقاومتی هستند و تحقق اقتصاد مقاومتی، نیازمند ترویج فرهنگ مصرف در بین مردم است.

حجت الاسلام لطفی اظهار داشت: جامعه‌ای که در آن تقوا باشد از طاغوت و بندگی حکومت‌های فاسد رهایی می‌یابد و ظلم و بی‌عدالتی در آن به‌صورت پدیده اجتماعی وجود ندارد.

وی بیان داشت: گسترش، بالندگی، عزت و اقتدار اسلام باعث آشفتگی سران استکبار شده و دشمن را به ستوه آورده که به چنین اعمالی نظیر اهانت به پیامبر پناه آورده‌اند تا ماهیت غاصبانه خود را برای طرفدارانش در دنیا با اهانت به پیامبر(ص) و کشتن مدافعان از دین ثابت کند.

وی ادامه داد: وحشت و اضطراب سران رژیم صهیونیستی از واکنش صریح و کوبنده مقاومت از ناتوانی و ضعف ارتش این رژیم فاسد که پنجمین ارتش دنیا و قدرتمندترین ارتش خاورمیانه است حکایت دارد.