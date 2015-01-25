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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۴۵

آگهی مزایده استقلال و پرسپولیس منتشر شد/ اعلام دقیق دارایی سرخابی‌ها

آگهی مزایده استقلال و پرسپولیس منتشر شد/ اعلام دقیق دارایی سرخابی‌ها

آگهی مزایده خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس امروز در تعدادی از روزنامه‌های کثیر الانتشار به چاپ رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان خصوصی سازی امروز یکشنبه شرایط خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و شرایط معامله را در روزنامه‌های کثیرالانتشار به چاپ رساند و قرار است پاکت مزایده با قیمت پایه 290 میلیارد تومان برای هر باشگاه روز دوشنبه 27 بهمن ماه باز شود.

در اسامی دارایی قابل واگذاری استقلال و پرسپولیس، اسم و علامت تجاری (برند) و دارایی‌های ثابت متعلق به شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران - سهامی خاص و شرکت ورزشی فرهنگی پیروزی (پرسپولیس) - سهامی عام ذکر شده است:

نام دارایی قابل واگذاری
اسم و علامت تجاری (برند) و دارایی‌های ثابت متعلق به شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران - سهامی خاص
اسم و علامت تجاری (برند) و دارایی‌های ثابت متعلق به شرکت فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس)- سهامی عام

مشخصات دارایی
استقلال: اسم و علامت تجاری (برند)، مجموعه ورزشی شهید مرغوبکار و تاسیسات و تجهیزات مجموعه، ساختمان مرکزی شرکت، ملک واقع  در منطقه تلو
پرسپولیس: اسم و علامت تجاری (برند)، مجموعه ورزشی شهید درفشی فر و تاسیسات و تجهیزات مجموعه، ساختمان مرکزی شرکت

شرایط فروش اقساطی برای دو باشگاه
حداقل درصد پیش پرداخت نقدی: 40 درصد
مدت اقساط (سال): 2 سال
حداکثر مهلت پرداخت ثمن نقدی (روز کاری): 20

خصوصی سازی

اهلیت افراد شرکت کننده در مزایده هم در این آگهی شروط نداشتن بدهی معوق بانکی، عدم سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم سوء سابقه امنیتی ثبت شده ذکر شده است.

همچنین تاکید شده است که متقضیان شرکت در مزایده نمی توانند همزمان در مزایده هر دو باشگاه شرکت کنند و دارندگان سهام کنترلی باشگاه‌های ورزشی با فعایت مشابه نیز مجاز به شرکت در مزایده نیستند.

نکته جالب در آگهی مزایده این است که اعلام شده مالکیت مجموعه ورزشی شهید مرغوبکار و شهید درفشی فر به نام خریداران منتقل خواهد شد در حالی که مالکیت فعلی این دو مجموعه مبهم است و گقته می‌شود این دو مجموعه به صورت اجاره‌ای به دو باشگاه داده شده بود.

کد مطلب 2473210

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