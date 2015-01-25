به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش که هر سال با هدف تحول در نظام آموزش و پرورش ايران از منظر فلسفه تعليم و تربيت برگزار می­ شود، در ششمین دوره‌‌اش، دو محور «مطالعه فلسفی در حیطه­ اهداف و کارکردهای آموزش عالی» و «تحلیل فلسفی مسائل آموزش عالی» را در دستور کار قرار داده است.

بر اساس چنین چشم‌اندازی انتظار می‌رود مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش، از يک‌سو معطوف به تحول نظام آموزشی کشور و از جمله نظام آموزش عالی ايران باشد و از سوی ديگر زيرساخت‌های اين تحولات را از منظر فلسفه تعليم و تربيت مورد بررسی قرار دهد.

دبیر علمی این همایش دکتر جمیله علم‌الهدی(عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس کمسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی) می‌باشد.

همایش «فلسفه‌ آموزش عالی» به کوشش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران و دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود و نهادهایی از قبیل «وزارت علوم، تحقيقات و فناوری»، «وزارت آموزش و پرورش»، «كميسيون انجمن‌های علمی ايران»، «خانه انديشمندان علوم انسانی» در ردیف حامیان این همایش قرار دارند.

اساتید، پژوهشگران و دانش­جویان برای ارسال چکیده مقالات خود تا تاریخ ۲۰ فروردین­ ماه ۱۳۹۴ فرصت دارند. تاریخ اعلام داوری چکیده ۱۵ اردیبهشت­ ماه و آخرین مهلت ارسال اصل مقاله ۱ مرداد ۱۳۹۴ اعلان شده است. نتیجه داوری مقالات نیز اول مهرماه سال آینده اعلام خواهد شد.

محورهای این همایش عبارتند از:

مطالعه فلسفی در حیطه­ اهداف و کارکردهای آموزش عالی

الف) پرورش انسان

بررسی نقش آموزش عالی در افزایش سواد عمومی

نقش آموزش عالی در توسعه دانش تخصصی و مهارت­های حرفه­ای

نقش آموزش عالی در رشد فرهیختگی و تعالی اخلاقی

الگوی اهداف آموزش عالی و عوامل موثر در تعیین اهداف و کارکردهای آموزش عالی

ب) تولید علم

تحولات روش­ شناختی تولید علم

مبانی مطالعات میان­ رشته­‌ای و فرارشته‌­ای در آموزش عالی

اصول ترویج دانش­های تخصصی در حیطه عمومی

مبانی مدیریت دانش در آموزش عالی

ارزیابی ظرفیت­های آموزش عالی برای توسعه علم دینی

نقش علم‌­شناسی اسلامی در تغییر اهداف آموزش عالی

ج) فرهنگ‌سازی

فلسفه فناوری و توسعه فناوری­های جدید در آموزش عالی

سهم آموزش عالی در جنبش­های اجتماعی

نقش آموزش عالی در تحولات فرهنگی

ارزیابی شأن و جایگاه اندیشمندان و متخصصان در جامعه

تعامل­ها و تفاوت­های فرهنگی در آموزش عالی

نقش آموزش عالی در توسعه آرمان­شهر اسلامی

تبارشناسی دانشگاه­های دینی

تحلیل کارکردهای اخلاقی دانشگاه در دوران معاصر

اخلاق تدریس در آموزش عالی

اخلاق پژوهش در آموزش عالی

تحلیل فلسفی مسائل آموزش عالی

الف) تاثیر رویکردها و گرایش­های فلسفی بر آموزش عالی

آموزش عالی از منظر لیبرالیسم و نولیبرالیسم

آموزش عالی از منظر ساختارگرایی و پساساختارگرایی

آموزش عالی از منظر نظریه انتقادی

جهانی شدن و بین­‌المللی سازی آموزش عالی

ب) تحلیل انتقادی مسائل خاص آموزش عالی

امکان و سازواری مفهوم دانشگاه اسلامی

توده‌­گرایی، نخبه‌­گرایی، اطلاعات­‌گرایی، تخصص­‌گرایی، مدرک­‌گرایی و...

استقلال دانشگاه و آزادی آکادمیک

نسبت آموزش عمومی با نظام آموزش عالی

مهاجرت مغزها (فرار یا شکار)

تجاری­‌سازی علم و سرمایه­‌داری آکادمیک

مدل­های آسیب­‌شناسی آموزش عالی

مدل­های سیاست­گزاری آموزش عالی

پژوهشگران و فرهیختگان گرامی می‌توانند برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و ثبت نام در همایش «فلسفه‌ آموزش عالی»، به تارنمای این همایش به نشانی Pesi۶.sbu.ac.ir مراجعه کنند.

گفتنی است کميته‌ علمی ششمین همايش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران تأکید دارد از ايده‌های جديد در پيوند با زيرساخت‌های فلسفی آموزش عالی به‌طور کلی، يا مباحث مشابه پيرامون نظام‌های آموزش عالی در ساير کشورها و نيز مطالعات تطبيقی در اين حوزه استقبال می‌کند.

به این منظور علاقه‌مندان به ارتباط با دبیرخانه‌ی همایش، می‌توانند به نشانی تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری مراجعه کرده یا با ph.highereducation@gmail.com نامه‌نگاری کنند.