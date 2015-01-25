رسیدگی به مسائل کارگران ارمنی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی شنبه شب در دیدار دوستانه با اسقف "نرسس بدروس نوزدهم" رهبر کاتولیک های ارامنه گفت: دیدار با مومنان در دنیایی که نابودی انسان ها و ضایع کردن منابع و ثروت کشورها، روح اخلاق و برادری را خدشه دار کرده، فرصتی مغتنم است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: دولت تدبیر و امید اهتمام جدی به مسائل ادیان الهی دارد و اعتقاد دولت بر همزیستی مسالمت آمیز، گسترش روح خداجویی با روح اعتدال و آزادگی در جهان است.

وی یادآور شد: رئیس جمهور روز اول ژانویه را در کنار مسیحیان سپری کرد، من هم به مناسبت سال نو مسیحی دیدارهایی با مسیحیان در خانه سالمندان داشتم و به عبارتی روز نخست ژانویه را در کنار هم میهنان مسیحی خود گذراندم.

ربیعی با اشاره به اینکه نخستین چاپخانه و کتاب توسط ارامنه به ایران آورده شد گفت: هموطنان مسیحی ما در ایران در زمینه های هنری و کارآفرینی فعال هستند و ما از اینکه هموطنان مسیحی مان در کنار مسلمانان و دیگر ادیان الهی زندگی آسوده ای را دارند، مفتخریم.

وی اظهارداشت: به عنوان وزیر کار به دنبال حقوق کارگران و بهبود زندگی آنان هستم و برایم تفاوتی نمی کند که کارگر مسیحی، کلیمی، زرتشتی و یا مسلمان باشد. وزیر کار یادآور شد: خدا را شاکرم که مرا در مسئولیتی قرار داده که بتوانم برای بهبود زندگی کارگران تلاش کنم و امیدوارم با دعای شما بتوانم از عهده این مسئولیت مهم برآیم.

وزیر کار افزود: متاسفانه کشورهای غربی تصور می کنند که تنها خودشان می توانند تعریفی از آزادی و یا حقوق بشر داشته باشند. ما توهین به مقدسات از سوی رسانه های غربی و همچنین ترور وحشیانه انسان ها به دست کسانی که می خواهند چهره خشنی از اسلام را در جهان ترویج کنند، محکوم می کنیم.

سپس رهبر کاتولیک های ارامنه گفت: ایران کشوری با بیش از شش هزار سال سابقه تاریخی است که از این حیث کشوری منحصر به فرد در جهان محسوب می شود. وی با اشاره به اینکه ارامنه از قرن 16 میلادی در دوره شاه عباس به ایران منتقل شده اند افزود: هر زمان که به ایران سفر می کنم خود را در این کشور غریبه احساس نمی کنم.

نرسس بدروس نوزدهم اظهارداشت: اقلیت ها در ایران از امنیت و زندگی مسالمت آمیزی برخوردار و همواره مورد احترام مردم و دولت ها بوده اند. اسقف هایان تاکید کرد: متاسفانه برخی از کشورهای غربی به گونه ای رفتار می کنند که توهین به مقدسات را سیاستگذاری خود می دانند و آنها را جزو قوانین کلیسایی خود قلمداد می کنند.

وی ادامه داد: اما قوانین مسیحی با چنین برخوردها و طرز تلقی هایی نسبت به دین کاملا مخالف است. وی با اشاره به اینکه واتیکان تنها کشور مذهبی کاتولیک در جهان است، گفت: پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان جهان رفتار توهین آمیز نشریه شارل ابدو را به پیامبر اسلام محکوم کرد.

اسقف هایان اعلام کرد: آزادی به معنای سوء استفاده از آزادی و توهین به ادیان نیست؛ بلکه می توان با احترام گذاشتن به ادیان مختلف با یکدیگر از این آزادی بدرستی بهره مند شد.

وی گفت: روزنامه نگاران در نشریه شارلی ابدو تنها به دین اسلام توهین نکرده اند بلکه بارها حضرت عیسی مسیح (ع) و یا مریم مقدس را نیز به تمسخر گرفته بودند. ما این گونه افراد را مسیحی نمی دانیم.

اسقف هایان با اشاره به ترجمه به فارسی کتابی در خصوص کلیسای کاتولیک گفت: این کتاب به تازگی در واتیکان رونمایی شد. ایران تنها کشوری است که به چنین کار ارزنده ای اقدام کرده است. به گفته رهبر کاتولیک های ارامنه، واتیکان و ایران دارای روابط بسیار مستحکمی هستند و ادامه این رابطه موجب خوشحالی پاپ است.

همچنین اسقف کاتولیک های ارامنه از ربیعی درخواست کرد که به برخی از مسائل صنفی کارگران ارمنی که در یکی از اقامتگاه های شمال ایران شاغل هستند، رسیدگی کند که وزیر کار قول مساعد برای پیگیری مسائل صنفی آنها را داد.