مسئولان زیرساخت های مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری شهرستان کرج با حضور فرماندار کرج، مدیران دستگاهای دولتی، ائمه جمعه، بخشداران و اهالی رسانه بعد از ظهر امروز در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد.

محمد تقی ایرانی در آستانه دهه فجر ضمن گرامیداشت یوم الله بیست و دو بهمن ماه، اظهار داشت: در حال حاضر ایران در شرایط حساسی قرار گرفته است و شاهد فعالیت های صهیونیست جهانی در حاشیه های جهان اسلام هستیم.

ایرانی از پیام رهبر فرزانه انقلاب با عنوان پیامی صلح و دوستی یاد کرد و گفت: این پیام نقطه عطفی در جهان اسلام و شرایط کنونی است چرا که مقام عظمای ولایت جوانان اروپا و آمریکا را آگاه کردند و به آنان گفتند که از دانشمندان و سیاستمداران خود که گوش به فرمان صیونیست جهانی هستند، تبعیت نکند.

این مسئول در ادامه جلسه شورای اداری شهرستان کرج به حضور وزاری راه و شهرسازی، وزیرآموزش و پرورش، وزیرکشور، وزیر دادگستری و وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در البرز اشاره کرد و افزود: استان البرز به ترانزیت مسئولان دولت تبدیل شده است و این مهم بیانگر آن است که البرز نوپا برای دولت از اهمیت ویژه ای برخوددار است.

فرماندار کرج از ارائه بسته های پیشنهادی توسط مدیریت ارشد استان به وزرا برای برون رفت از مشکلات البرز خبر داد و تصریح کرد: مشکلات البرز به خوبی توسط وزرا رصد شده است و امیدواریم با تفیض اختیاراتی که به استاندار البرز شده است زین پس شاهد حل بسیاری از مشکلات باشیم.

محمد تقی ایرانی با اشاره به اینکه وزیر کشور معتقد است که مشارکت مردم در همه امور می تواند گره گشا باشد، اذعان داشت: مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعتماد دارند به همین منظور مسئولان باید با تکیه به اعتماد مردم شرایط مشارکت حداکثری مدم را در انتخابات فراهم آوردند.

مدیر ارشد استان می تواند اولویت های استان را تشخیص دهد

وی فراهم کردن زیرساختهای مشارکت مردم در امو جامعه را وظیفه مسئولان دانست و گفت: مردم به دولت اعتماد دارند باید با امانتداری و بی طرفی و همچنین قانونمندی در بالا رفتن مشارکت مردم در سرنوشت جامعه تلاش کنیم.

ایرانی با اشاره به تفیض اختیار وزیر کشور به استانداران، یادآور شد: با توجه به تفیض اختیارات از سوی وزیر کشور به استانداران شده است، می توانیم شاهد تحولات خوبی در استان باشیم چرا که در بسیاری از مواقع مدیریت ارشد استان می تواند اولویت های استان را تشخیص دهد.

این مسئول با اشاره به اینکه در گذشته به دلیل بررسی بسیاری از امور استانها و همچنین طی کردن بورکراسی اداری، در پایتخت شاهد از دست رفتن زمان بودیم زین پس با تفیض اختیارات به مدیریت ارشد استان می تواینم به خودکفایی دست پیدا کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: همه مدیران دستگاهای دولتی طرح ها و برنامه های خود را برای تخصیص بودجه سال آینده ارائه کنند و تا استان از اعتبارات خوبی بهره مند شود.

ایرانی در پایان یادآور شد: کل اعتبارات استان در سال جای 26 میلیارد تومان بوده است که به واقع برای استان البرز کم بود به همین منظور همه مدیران باید برای بهره مندی از اعتبارات ملی تلاش کنند.