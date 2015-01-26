میزان بدهی یونان کاهش نمی یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «بنوآ کوره» یکی از اعضای هیات مدیره بانک مرکزی اروپا اعلام کرد: بانک مرکزی اروپا در کاهش بدهی یونان هیچگونه مشارکتی نخواهد داشت.

وی در توضیح گفته خود افزود: کاهش میزان بدهی یونان به اروپا از وظایف بانک مرکزی اروپا نیست، اما کاملا شفاف است که به دلایل قانونی ما نمی‌توانیم با کاهش بدهی که شامل تعهدات یونان نزد بانک مرکزی اروپاست موافقت کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت‌ های اروپایی باید اصلاحاتی را به اجرا بگذارند،گفت:بودجه‌های ملی را برای ایجاد رشد پایدار و حمایت از مشاغل بکار گیرند.