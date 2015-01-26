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۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۰۳

بانک مرکزی اروپا:

میزان بدهی یونان کاهش نمی یابد

میزان بدهی یونان کاهش نمی یابد

بدنبال پیروزی حزب چپگرا در انتخابات پارلمانی یونان بانک مرکزی اروپا از عدم کاهش میزان بدهی‌های این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «بنوآ کوره» یکی از اعضای هیات مدیره بانک مرکزی اروپا اعلام کرد: بانک مرکزی اروپا در کاهش بدهی یونان هیچگونه مشارکتی نخواهد داشت.

وی در توضیح گفته خود افزود: کاهش میزان بدهی یونان به اروپا از وظایف بانک مرکزی اروپا نیست، اما کاملا شفاف است که به دلایل قانونی ما نمی‌توانیم با کاهش بدهی که شامل تعهدات یونان نزد بانک مرکزی اروپاست موافقت کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت‌ های اروپایی باید اصلاحاتی را به اجرا بگذارند،گفت:بودجه‌های ملی را برای ایجاد رشد پایدار و حمایت از مشاغل بکار گیرند.

کد مطلب 2474136
شقایق لامع زاده

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