ازدواج سفید یکی از خطرناک ترین پدیده اجتماعی در جامعه ماست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ار روابط عمومی تبلیغات اسلامی فارس، حجت الاسلام شکرالله دانش افزود: اگر قرار باشد تا افراد جامعه از نظر روانی، اخلاقی و اجتماعی سالم باشند باید امر ازدواج ترویج پیدا کند و موضوع مهم ازدواج در جامعه به عنوان یک وظیفه و بلکه به عنوان شرط لازم برای ادامه یک زندگی درست و سالم محقق شود.

وی با بیان موضوع ازدواج سفید که یکی از خطرناک ترین پدیده اجتماعی در جامعه ما است، گفت: ازدواج سفید کانون خانواده های سالم را تهدید می کند و به دختر و پسرها اجازه می دهد بدون هیچ قرار داد شرعی رسمی و قانونی در کنار یکدیگر و زیر یک سقف زندگی کنند

معاون فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی اداره تبلیغات اسلامی فارس، با بیان این مطلب که ازدواج یک امر اساسی و پایه ای است گفت: این امر مقدس وابسته به مسائل و اموری است که شاید بدون رعایت آنها با مشکل جدی رو به رو شود هرچند اینکه الان هم موضوع ازدواج به عنوان یک مسأله اساسی و حساس مد نظر مسئولان، جامعه شناسان، متولیان فرهنگی و همه کسانی که در فکر جامعه و نسل سالم هستند، قرار گرفته است.

معاون فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به این مطلب که تداوم نسل در کشور ما اهمیت فوق العاده ای دارد، افزود: اساسا نیروی انسانی به عنوان یک موضوع مهم و اساسی مطرح است اما در دنیا به ازدواج به عنوان یک امری مهم و شاید مهم ترین موضوع، توجه دارند.

حجت الاسلام دانش خاطرنشان کرد: شرط اول در تحقق و توسعه امر ازدواج و اینکه در سنین لازم جوانان ما بتوانند تشکیل خانواده داده و ازدواج کنند مسأله اقتصاد و موضوع معیشت است

وی تصریح کرد: بدون داشتن توان مالی و شرایط اقتصادی و همینطور بدون داشتن یک شغل و درآمد مناسب ازدواج محقق نمی‌شود.

معاون پژوهشی و فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی فارس قدم اول برای ازدواج را استطاعت مالی دانست و افزود: بسیاری از امور شرعی و تکالیف دینی ما هم بستگی به استطاعت مالی دارد، مانند حج که موضوع مهمی است ولی لازمه آن استطاعت مالی است، اگر شرایط جسمی، مالی و شرایط مسیری فراهم نباشد حج از تکلیف انسان ساقط می شود.

حجت الاسلام دانش با بیان این مطلب که مهم ترین موضوع در تشکیل خانواده بحث معیشت، اشتغال، و اقتصاد است گفت: ترویج فرهنگ ازدواج در کنار دیگر مسائل از درجه بسیار مهمی برخوردار است، یعنی وقتی شرایط ازدواج فراهم باشد و امکانات لازم برای تشکیل خانواده و پرداخت نفقه فراهم شد باید این باور به وجود بیاید که ازدواج موضوعی با اهمیت و لازمه زندگی شرافتمندانه و معنا داربرای دو انسان است

وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم و احادیث و منابع دینی مسلمانان، تاکید کرد: در تمامی آیات و احادیث در ارتباط با امر مهم ازدواج، سلامت دینی و اخلاقی فرد و جامعه را در گرو تحقق امر ازدواج دانسته است.

معاون پژوهشی و فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی فارس در ادامه سخنان خود افزود: اگر قرار باشد تا افراد جامعه از نظر روانی و اخلاقی و اجتماعی سالم باشند باید امر ازدواج ترویج پیدا کند و موضوع مهم ازدواج در جامعه به عنوان یک وظیفه و بلکه به عنوان شرط لازم برای ادامه یک زندگی درست و سالم محقق شود.

وی نقش فرهنگ و تاثیرگذاری آن را مهم دانست و بیان کرد: فرهنگ سازی در امر ازدواج و توجه دادن نسل جوان، به اهمیت موضوع با توجه به نیاز روحی، جسمی و جنسی به امر ازدواج بسیار مهم و اساسی است.

حجت الاسلام دانش بحث تداوم نسل را بحث جدی در جامعه خواند و افزود: اگر به دنبال نسلی نو و پاک و سالم هستیم باید این نسل در بحث ازدواج محقق شود تا انسان های سالم در کانون گرم خانواده تربیت، رشد و به عنوان عنصری مفید در خدمت جامعه قرار بگیرند.

معاون پژوهشی و فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی فارس در ادامه گفت: نهادهای فرهنگی و به ویژه سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یک نهاد فرهنگی در راستای انجام وظیفه و ترویج فرهنگ ازدواج اقداماتی را انجام داده است که در راس آنها فعال کردن شبکه تیلیغی گسترده در ترویج امر ازدواج است

وی با بیان این مطلب که در فصل های تبلیغی مانند محرم و ماه مبارک رمضان زمان مناسبی برای تبلیغ و ترویج موضوع ازدواج است، افزود: در ماه های محرم و رمضان بیش از 2500 نفر رو حانی مبلغ به سراسر فارس اعزام می شوند که این مبلغان به ترویج باورهای دینی و اعتقادات می پردازند، که یکی از این مسائل مورد نظر ترویج و تبلیغ امر ازدواج و تبیین اهمیت و جایگاه ازدواج و خانواده سالم است.

معاون پژوهشی و فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی فارس با بیان این مطلب که هیچ سازمان دیگری تا این حد قادر به چنین تبلیغاتی در بحث ازدواج نخواهد بود، تصریح کرد: این جایگاه که وعظ و خطابه 2500 کرسی همه به موضوع ازدواج می پردازند و شرط سلامت فرزندان، جوانان و خانواده ها را تحقق امر ازدواج می دانند.

حجت الاسلام دانش همچنین هیات های مذهبی را کانونی دیگر برای تبلیغات دینی دانست و اظهار کرد: هیات های مذهبی به عنوان یکی از کانون های مهم در بحث موضوع ازدواج می توانند فعالیت های خوبی را در درون هیات های خود بعنوان تبلیغ و ترویج فرهنگ ازدواج داشته باشند.

معاون پژوهشی و فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی فارس در ادامه از واحد امور خانواده اداره تبلیغات اسلامی و برنامه های آنان صحبت کرد و افزود: این اداره که برنامه های گسترده ای دارد در کارگاه های وسیع خود به امر ترغیب و تشویق جوانان به ازدواج و تبیین ضرورت های ازدواج به خانواده ها به خصوص مادران می پردازد.

وی به برنامه های اجرایی در کارگاه های آموزشی خانواده پرداخت و گفت: بحث ترویج ازدواج، ضرورت های ازدواج و تشکیل خانواده سالم از مهم ترین موضوعات آموزشی در کارگاه های سازمان تبلیغات اسلامی است.

معاون پژوهشی و فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی فارس بلوغ فکری را شرط دیگر ازدواج دانست و گفت: بلوغ تنها به معنی بلوغ جنسی نیست، بلکه بلوغ عقلی هم هست، اگر جوانی از لحاظ جنسی احساس نیاز می کند باید از لحاظ عقلی هم قادر به تشخیص درست نیز باشد

وی در ادامه افزود: بلوغ شرط ازدواج است و یک جوان باید هم توانایی اداره خانواده و هم تربیت فرزند را داشته باشد، یعنی به بلوغ عقلی رسیده باشد..

حجت الاسلام دانش افزود: این موضوع نه تنها کانون خانواده بلکه اخلاق عمومی جامعه را نیز تهدید می کند و باید به عنوان یک سم مهلک در مسیر نسل سازی سالم محسوب شود.

معاون پژوهشی و فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به این مطلب که ازدواج سفید به یک بیماری خطرناک تبدیل شده است پرداخت و گفت: متاسفانه این موضوع در حال گسترش و توسعه می باشد و باید به آن به عنوان یک پدیده خطرناک که از دستاوردهای غرب زدگی است نگاه کرد که از طریق شبکه های ماهواره ای و به صورت هدفمند با پخش سریال ها و فیلم‌های تولید شده نشر می شود.