49 قبضه اسلحه توسط محيط زيست فارس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست فارس، مدير کل حفاظت حفاظت محيط زيست فارس در اين رابطه گفت: با تلاش و کوشش نيروهاي يگان اين اداره کل طي 20 روز گذشته تعداد 68نفر متخلف و شکارچي در سطح استان دستگير و تحويل مقامات قضايي شدند از اين متخلفين تعداد 49 قبضه اسلحه ،کشف و ضبط شد.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی توضیح داد: از اين متخلفين لاشه 2 راس قوچ، لاشه 2راس گراز ،8 قطعه هوبره ،شش بهله بالابان ،يک قطعه قمري،23 قطعه کبک،سه قطعه فلامينگو ،4 قطعه مرغابي ،سه قطعه اردک،یک قطعه سهره، و.... کشف و ضبط شد.

وي همچنين از کشف 600کيلو زغال و دو کوره زغالگيري ،دو هزار و و 100 متر تور ماهيگيري و دو قايق بادي نيز خبر داد.

مدير کل حفاظت محيط زيست استان فارس همچنين گفت:از مهرماه سال جاري تاکنون یک هزار و 910 تله هوبره گيري از سطح استان با اقدام به موقع ماموران يگان حفاظت محيط زيست استان فارس جمع آوری شده که 435 عدد از اين تله ها در شهرستانهاي خنج و لامرد جمع آوری شده است.