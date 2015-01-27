وقتی آزمون 15 سالش بود به او بازی دادم/ لیگ برتر کیفیت بالایی دارد!

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی در حاشیه تمرین امروز سه شنبه تیم استقلال در خصوص میزان آمادگی آبی پوشان پایتخت عنوان کرد: تیم ما در این مدت سه قسمت بود. یک قسمت که در اختیار تیم ملی بود. یک بازیکن در تیم امید داشتیم و دو سه بازیکن هم مصدوم بودند. در این مدت تقریبا با 10 بازیکن تمرین کرده بودیم.

وی اضافه کرد: حرف و حدیث زیاد است و برخی از دوستان هم خودشان را به نوعی برای مسئولان سازمان لیگ شیرین کرده‌اند. آیا بین تیمی که اصلا بازیکن ملی ندارد و تیمی که 5 بازیکن ملی دارد نگاه یکسانی باید به آنها باشد؟ این دوستان هر وقت بازیکن ملی داشتند و تمرینات را با نصف تیم برگزار کردند بیایند اظهار نظر کنند.

سرمربی استقلال ادامه داد: بازیکنان ملی ما امروز به تمرینات آمده‌اند. آنها هنوز هم در فضای تیم ملی قرار دارند. هم برد وجود داشته و هم باخت. از طرفی 7/5 ساعت اختلاف زمان با استرالیا و جود داد. چطور تاج و بهروان توقع دارند که بازیکنان ما در عرض سه روز برای بازی در لیگ آماده شوند؟

قلعه نویی در بخش دیگری از حرف‌هایش تاکید کرد: آیا این نگاه به استقلال عدالت گونه است؟ پس چرا تیم ملی به خاطر اختلاف ساعت چند روز زودتر رفتند؟ آقایان با من مشکل دارند و استقلال را می زنند. در همین بازی‌های آسیایی دیدیم که مربیان را به خاطر اعتراض جریمه کرده‌اند. اگر حرف بزنیم که نمی شود؛ حرف هم نزنیم اینطوری رفتار می کنند. تیمی که در 50 روز گذشته با 11 بازیکن تمرین کرده است باید در 9 روز آینده سه بازی برگزار کند. این چه عدالتی است؟ اگر من 22 بازیکن داشتم ما هم از این برنامه حمایت می‌کردیم.

وی درباره حضور بازیکنان جوان در تیم ملی، گفت: برای ورود به تیم ملی کیفیت در لیگ هم مهم است. وریا غفوری، احسان حاج صفی و مرتضی پورعلی گنجی بازیکنان شاخص تیم ملی بودند که از دل همین لیگ به تیم ملی دعوت شدند. البته همه بازیکنان تیم ملی از سردار آزمون گرفته تا بزرگترشان خوب بودند ولی این سه بازیکن عملکرد بهتری داشتند و از دل همین لیگ به تیم ملی رفتند.

سرمربی استقلال با اشاره به بی انگیزگی امیرحسین صادقی در اردوی تیم ملی تاکید کرد: امیرحسین صادقی در جام ملت‌ها چند دقیقه برای تیم ملی بازی کرد؟ مگر صادقی بیشتر از 3 دقیقه بازی کرد؟ شاید اگر امیرحسین صادقی در اردوی قبلی به تیم ملی دعوت نمی‌شد این برای او تلنگری بود و انگیزه بیشتری پیدا می‌کرد. این طوری هم به نفع تیم ملی بود و هم به نفع استقلال. آنها در نهایت به حرف من رسیدند.

وی همچنین گفت: هر مربی ساده و معمولی هم این چیزها را می‌داند. مگر ما چه انتقادی کردیم. ما گفتیم شانس هم در نتایج تیم ملی دخیل بوده است. در مسابقاتی مثل لیگ که طولانی مدت است کیفیت مهم است ولی در تورنمنت‌هایی مثل جام جهانی یا جام ملت‌ها، شانس مهم است!

قلعه‌نویی خاطرنشان کرد: مگر همین ژاپن در جام ملت‌ها نباید 5 گل به امارات می‌زد و به نیمه نهایی می‌رفت؟ همانطور که گفتم شانس در تورنمنت مهم است. در فینال جام جهانی هم دیدیم که آرژانتین بهترین بازی‌اش را به نمایش گذاشت و آلمان هم ضعیف‌ترین. ولی در نهایت این آلمان بود که قهرمان شد.

سرمربی استقلال افزود: آقای هلسینکی راجع به شاخصه‌های مربیگری صحبت می‌کرد و می‌گفت مربی باید شانس هم داشته باشد. ژاپن از فوتبال آسیا بالاتر است ولی در جام ملت‌ها حذف شد چون شانس نداشتند!

وی با انتقاد از کسانی که از وی و حمید درخشان انتقاد کرده‌اند، گفت: چهار روز است که رادیو ورزش هر جایی رسیده، هر چه دلش خواسته به ما گفته است. چطور مجری برنامه‌ای که خودش پا به توپ نزده حق دارد در حمایت از آقایان حرف بزند ولی حمید درخشان که خودش کاپیتان تیم ملی و یکی از پرافتخارترین بازیکنان ایران بوده نمی‌تواند در این باره حرف بزند؟ آیا این است عدل و عدالت؟

سرمربی استقلال در پاسخ به سئوالی مبنی بر میزان آمادگی ملی پوشان این تیم و هاشم بیگ زاده، گفت: شما می دانید هاشم چه وضعیتی دارد؟ من که از وضعیت او خبر ندارم. فقط می دانم گچ دست هاشم 5 روز پیش باز شده و با تیم ملی هم تمرین کرده است. آنها روز گذشته به ایران آمدند و وقتی هم دکتر تماس گرفت همه آنها خواب بودند! الان هم که سر تمرین نیامده‌اند.

قلعه نویی در ادامه مجددا نسبت به موضع گیری هایی که در چند روز گذشته نسبت به نتایج تیم ملی فوتبال ایران وجود داشته است، گفت: این رفتارهایی است که ما می بینیم. بعد هم که مربی ایرانی را مچاله می کنند و هر طور که بخواهند در رسانه ملی حرف می زنند. مگر لیگ ما از لیگ عراق ضعیف تر است؟ لیگ ما این همه کیفیت دارد و قطعا از لیگ کشوری مثل عراق بالاتر است.

وی به حضور درخشان سردار آزمون در تیم ملی اشاره کرد و گفت: همین سردار وقتی 15 سالش بود خودم او را دو بار با تیم سپاهان به اردوی ترکیه بردم و جلوی دو تیم روسی به او بازی دادم. 10-15 بازیکن تیم ملی در دوره های مختلف شاگردان خودم در تیم های مس، سپاهان، تراکتورسازی، استقلال بودند که من به آنها میدان دادم! می توانید زنگ بزنید و از خود سردار بپرسید که او را کنار سپاهان تمرین دادم و همان طور که گفتم در ترکیه برای ما بازی کرد.

سرمربی استقلال ادامه داد: لیگ ما جزو لیگ های خوب فوتبال است ولی دارند ایران و ایرانی را تحقیر می کنند. خود من هم می دانم که تنها مشکل لیگ ما زیرساخت های ضعیف است.

قلعه نویی در پایان خاطر نشان کرد: مگر کریم باقری، علی دایی و علی کریمی از کجا آمده اند؟ امثال وحید هاشمیان، مهدی مهدوی کیا و خداداد عزیزی که از فضا نیامده اند. آنها از دل همین لیگ برای فوتبال ایران افتخارآفرینی کردند. حالا چرا ایران و ایرانی را تحقیر می کنند.