۱۰۰۰ مخترع در خراسان رضوی اختراعات خود را ثبت کردند

جواد سرگلزایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مخترعانی که با اختراع خود به بهبود فناوری در کشور کمک کرده باشند و یا مشکلی از مشکلات جامعه را حل کرده باشند پس از کسب رتبه در یکی از جشنواره های مورد تایید بنیاد ملی نخبگان می توانند به عضویت این بنیاد درآمده و از تسهیلات آن استفاده کنند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: یک ایده و طرح اولیه تا وقتی به تولید ثروت نرسیده است، نمی تواند در چارچوب نظام فناوری کشور قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نخبگان افراد برجسته و کارآمد جامعه هستند که در خلق و گسترش علم و فناوری، هنر، ادب، فرهنگ و مدیریت کشور نقش مهمی ایفا می کنند اظهار داشت: دو اصطلاح نخبه و صاحب استعداد برتر باید در جای خود به کار گرفته شوند تا اشتباهات رایجی که در خصوص فعالیت ها و اقدامات بنیاد ملی نخبگان صورت می گیرد کمتر شود.

وی ادامه داد: طبق تعاریف ارائه شده در سند راهبردی کشور در امور نخبگان، دانش آموزان در صورتی که در المپیادها و یا جشنواره ها، رتبه ای کسب کرده باشند جزء استعدادهای برتر شناخته می شوند.

سرگلزایی با اشاره به این که برخی اختراعات خارج از چارچوب بنیاد ملی نخبگان هستند گفت: یک ایده و طرح اولیه تا وقتی به تولید ثروت نرسیده است نمی تواند در چارچوب نظام فناوری کشور قرار گیرد.

وی ادامه داد: طرح ها و اختراعات پس از ثبت اختراع باید از مراجع ذیصلاح تأییدیه علمی دریافت کنند و پس از آن به شبکه بازاریابی راه پیدا کند.

سرگلزایی با اشاره به این که همه جشنواره ها و مسابقات ملی و بین المللی مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان نیست افزود: مسابقاتی که از نظر علمی مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان است با بررسی های فراوان تایید شده اند و طرح ها و اختراعات برگزیده شده در این مسابقات می توانند مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان قرار گیرند.

وی در خصوص طرح شهاب و همکاری با آموزش و پرورش استان نیزگفت: هدف این طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانش آموزی است که این دانش آموزان از مقطع چهارم ابتدایی مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرند.