تیم والیبال متین ورامین در سالن خالی از تماشاگر سایپا را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال کشور شامگاه چهارشنبه در حالی در شهرهای مختلف پیگیری شد که در یکی از حساس ترین و مهم ترین دیدارهای این هفته، تیم متین ورامین توانست از سد سایپای البرز بگذرد.

تیم متین ورامین که در کارنامه خود یک قهرمانی و یک نائب قهرمانی لیگ برتر، قهرمانی جام باشگاه های آسیا و عنوان پنجم جام باشگاه های جهان را دارد، تلاش می کند تا با تکیه بر تفکرات بهروز عطائی و استفاده از بازیکنان ملی پوش و باتجربه خود، از عنوان قهرمانی فصل گذشته لیگ برتر دفاع کند.

رقابت در صدر جدول گروه دوم حساس تر شد

شاگردان بهروز عطائی یکی از بهترین تیم های دور برگشت لیگ برتر والیبال محسوب می شوند به طوری که در تمامی دیدارهای برگزار شده دور برگشت به برتری رسیده و تمامی امتیازات لازم را به دست آوردند و این امر نشان دهنده عزم مدافع عنوان قهرمانی برای تکرار موفقیت های گذشته است.

تیم متین ورامین در این فصل از رقابت ها با تکیه بر بازیکنان مطرحی نظیر امیر غفور، حمزه زرینی، آرش کشاورزی، علیرضا جدیدی، مهدی بازارگرد، آندریاس و محمد طاهر وادی و بازیکن بومی خود احسن الله شیرکوند و با تفکرات مربی صاحب نامی همچون بهروز عطائی تلاش دارد تا بار دیگر بر سکوی قهرمانی لیگ برتر قرار بگیرد.

شاگردان عطائی رقابت سخت و دشواری را در صدر جدول با تیم مدعی شهرداری ارومیه دارند به طوری که دو تیم هم امتیاز با یکدیگر تلاش دارند تا در این گروه به مقام اول رسیده و با قرعه مناسب تری در مرحله پلی آف روبرو شوند.

از بین رفتن شانس های سایپا برای حضور در پلی آف

در طرف مقابل تیم سایپای البرز که حال و روز خوشی را سپری نمی کرد در بازی مقابل متین ورامین محکوم به پیروزی بود چرا که در صورت باخت مقابل مدافع عنوان قهرمانی، عملا شانس خود را برای حضور در مرحله پلی آف از دست داده و باید برای قرار گرفتن در رتبه پنجم گروه دوم با تیم آلمینیوم المهدی مبارزه می کرد.

تیم متین ورامین در دیدار امروز مقابل سایپای البرز و با حکم کمیته انضباطی فدراسیون والیبال از همراهی تماشاگران و هواداران خود محروم بود به همین خاطر این دیدار پشت درب های بسته و با حضور بازیکنان و کادر فنی دو تیم در سالن شهید گلعباسی ورامین برگزار شد.

برتری قاطع متین ورامین مقابل سایپا

تیم متین ورامین علیرغم عدم همراهی هواداران و با اتکا به تجربه بازیکنان خود توانست از همان ست نخست بر بازی مسلط شود و چندین امتیاز از حریف نه چندان قدرتمند خود پیشی بگیرد اما در اواخر ست بازیکنان تیم سایپا بازی هدفداری را به نمایش گذاشته و توانستند امتیازات از دست رفته را جبران کنند اما در نهایت این ست با تکیه بر توان بازیکنان متین با نتیجه 29 بر 27 به سود مدافع عنوان قهرمانی به پایان رسید.

نکته قابل توجه درباره متین ورامین آن است که در بسیاری از دیدارهای برگشت این تیم مقابل حریفان، بازی در امتیاز 24 به تساوی رسیده و در اغلب ست ها نیز این شاگردان بهروز عطائی بودند که با تکیه بر تجربه بازیکنان خود به برتری رسیدند.

در ست دوم شاگردان فرشاد سعیدی در سایپا تلاش کردند به بازی برگردند اما بازیکنان متین از برتری در ست اول، روحیه دو چندان کسب کرده و توانستند با اقتدار این ست را با نتیجه 25 بر 20 به سود خود به پایان برسانند.

در ست سوم نیز شاگردان بهروز عطائی بازی برتر و قابل قبولی از خود به نمایش گذاشته و در نهایت این ست را با نتیجه 25 بر 20 به سود خود به پایان رسانده و در مجموع با نتیجه سه بر صفر مقابل سایپای البرز به برتری رسیدند و سه امتیاز شیرین دیگر را به اندوخته های خود افزودند.

نکته قابل توجه در مورد دیدارهای تیم متین ورامین آن است که در دوازده دیدار فصل جاری این تیم در لیگ برتر والیبال، هیچ مسابقه ای به ست پنجم کشیده نشده و مدافع عنوان قهرمانی در نه بازی به برتری رسیده و دو مسابقه را نیز به تیم های شهرداری ارومیه و وزارت دفاع واگذار کرده است.

تیم متین ورامین با این پیروزی 27 امتیازی شد و همچنان رقابت نزدیکی را با شهرداری ارومیه برای قرار گرفتن در صدر جدول گروه دوم دارد و در مقابل تیم سایپای البرز نیز با این شکست عملا شانس خود را برای حضور در مرحله پلی آف لیگ برتر از دست داد.