دانش و علم زیر بنای اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی ظهر پنج شنبه در همایش اقتصاد مقاومتی، گفت: اگرچه امروز باید جلسه ای ترتیب داد که بگوییم طی یک سال در حوزه اقتصاد مقاومتی چه قدمی برداشته ایم و در این جهاد بزرگ، عظیم و مقدس به سهم خود چه حرکت هایی داشته و چه موفقیت هایی کسب کرده ایم، ولی با توجه به اینکه مسئله اقتصاد مسئله ای نیست که در کوتاه مدت به نتیجه برسد، بنابراین برنامه هایی چون این همایش در همه حال می تواند فضای حرکت را برای جامعه فراهم کند.

وی تصریح کرد: پیامبران الهی همواره هر حرکتی که در جامعه خود آغاز کرده اند مبتنی بر افکار و اندیشه های مردم، مقاومت، ایثارگری و همراهی آن ها بوده و علت موفقیتشان در همه برهه ها، همین بود.

نماینده ولی فقیه در فارس ادامه داد: امام راحل (ره) که راه انییا را در عصر ما دنبال کردند، از همین خصیصه تکیه بر افکار، اندیشه و توانمندی های جامعه استفاده و تمام مشکلات جامعه را با همین تدبیر حل و فصل کردند.

آیت الله ایمانی بیان کرد: دوران دفاع مقدس که یکی از دوره های سرنوشت ساز در کشور ما بود که آثار آن قرن ها در کشور باقی است، بر اساس تکیه بر مردم بود.

وی با عنوان اینکه در این زمان توانمندی های مردم به کار گرفته شد و دولت پشت سر مردم وارد کار شد، اظهار داشت: هنوز شرایطی را که بنی صدر ایجاد کرده بود فراموش نکرده ایم که دشمن در حال پیشرفت و جبهه های ما در حال رکود بود و وقتی مردم به میدان آمدند و دولت راه مردم را دنبال کرد، در مدت کوتاهی تحول ایجاد شد.

امام جمعه شیراز عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب بر اساس همین شیوه مبارک مدیریت خود را در جامعه آغاز کردند و کارها را با حضور مردم ساماندهی کردند و هر جا مردم آمدند در عرصه های مختلف علم و فناوری، سلاح ها دفاعی و ... موفقیت ایجاد شد.

آیت الله ایمانی اذعان داشت: مسئله اقتصاد مقاومتی یکی از معضلات اساسی جامعه ما است که از قبل به عنوان یک بیماری مزمن برای جامعه باقی مانده و دشمن از بعضی سوء مدیریت ها و سوء تدبیرها و وابستگی کشور به یک محصول استفاده کرده و به ما ضربه می زند.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب بر اساس مبانی دینی مسئله اقتصاد مقاومتی را مطرح و الزامات آن را عنوان کردند و بارها جزئیات آن را برای دولت و ملت بازگو کرده و از مردم به عنوان اساس کار یاد کردند.

نماینده ولی فقیه در فارس افزود: رهبر جهاد را در عرصه های اقتصاد و فرهنگ اعلام کردند که مبانی دینی ما نیز آن را دنبال و تایید می کند.

آیت الله ایمانی با اشاره به سخن امام صادق (ع) مبنی بر اینکه "سه عامل است که انسان را از رسیدن به مقامات بلند باز می دارد و مانع می گردد، کوتاهی همت، فقدات و کمبود برنامه، عدم استقامت در فکر و رای و اندیشه."، گفت: رهبر معظم انقلاب مسئله اقتصاد مقاومتی را دوای درد و یک کار عملی و شدنی مطرح کرده و از این که شعار گونه با این مسئله برخورد شود، بارها پرهیز داده اند و گفته اند که باید در عمل دنبال شود.

وی با بیان اینکه اولین نکته ای که مردم باید در اقتصاد مقاومتی به آن توجه داشته باشند، عزم راسخ و همت بلند است، عنوان کرد: امروز مسئله اول ما فرهنگ انقلابی و دینی و اقتصاد مقاومتی است و در راس همه مشکلات ما فرهنگ و اقتصاد و مردم باید بدانند که در این عرصه کسی نیست که به ما کمک کند و بدانند که اگر بخواهیم، عبور از این تحریم ها کاری ساده است همان طور که تحمل آن علی رغم آن که بقیه آن را باورنکردنی می دانستند، عملی شد و بنابراین بنابر صحبت امام صادق(ع) باید همت را بالا گرفت و آن را در جامعه تقویت کرد.

امام جمعه شیراز با عنوان اینکه دومین نکته این است که مردم در جامعه ما باید اهل فکر و اندیشه باشند، گفت: اگر مردم در کارهای خود برنامه ریزی نداشته باشند، به قله بلند کمال نخواهند رسید و بنابراین باید فرهنگ برنامه ریزی در جامعه جا بیفتد.

آیت الله ایمانی با عنوان اینکه نهادینه کردن فرهنگ قناعت و اسراف گریزی در جامعه است، اظهار داشت: این به معنای تکیه کردن به داشته های خود و قطع امید از منابع دیگران است.

وی افزود: باید به توانمندی های درونی جامعه و افراد توجه کرد و باید به درون خود برگردیم و از امکانات درونی خود استفاده کنیم و چشممان به دنبال دیگران نباشد و باید بر خودمان و آن چه داریم تکیه کنیم و از امکاناتمان استفاده و بهره برداری کنیم.

نماینده ولی فقیه در شیراز تاکید کرد: ما امکانات فراوانی در اختیار داریم ولی فرهنگ استفاده از آن ها را نداریم.

آیت الله ایمانی با تاکید بر اینکه باید به مبانی علمی و تجارب کارآمد و بهره گیری مناسبی از امکانات علمی و شرکت های دانش بنیان، توجه داشت، اظهار کرد: در زندگی فردی و اجتماعی به خاطر آغاز کردن کار بدون علم و تدبیر موازی کاری بسیاری داشته ایم.

وی ادامه داد: مبانی دینی ما مسئله دانش و علم و تفکر و تدبر را زیر ساخت و زیر بنای همه چیز می داند و همه آیات قرآن ما را به تفکر و تدبیر، دعوت می کند.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: اگر جامعه خیز بردارد و مانند جبهه هنوز بسیجی وار عمل کند که در عرصه اقتصادی هم این گونه کار شود و دولت نیز با برطرف کردن موانع شرایط را مهیا کند، قطعا می توان از بحرانی که دیگران برای کشور ساخته اند خارج شد.

آیت الله ایمانی اضافه کرد: اگر چشم ما به دنبال دیگران باشد، همان طور که تا به امروز گرفتار بوده ایم، در آینده نیز گرفتار خواهیم بود.