دولت و نظام اداری از گستردگی و حجیمی بدنه خود رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری استان افزود: نظام اداری با افزایش نیرو در دولت روبرو است و این مشکلی است که نیازمند حرکت، تلاش و کار فرهنگی دارد.

وی بیان کرد: با اجرایی شدن نقشه راه اصلاح نظام اداری دولت به دولتی چابک و منطقی تبدیل می شودکه بخش عمده فعالیت های آن توسط مردم انجام می گیرد و تعداد کارمندانش به نسبت جمعیت نیز منطقی و معقول است.

خادمی، با بیان اینکه اصلاح نظام اداری با توجه به وضعیت موجود آن، کار سختی است که نیازمند طی یک دوره ریاضت اقتصادی در کل کشور است، اظهار داشت: اگر نظام اداری کنونی که در چند سال گذشته با نگاهی دایه مانند رشد و گسترش یافته، کنترل و اصلاح نشود در سالیان آینده شاهد صرف همه درآمدهای دولت شامل مالیات و نفت برای پرداخت حقوق و دستمزد خواهیم بود.

وی افزود: دو منبع اصلی درآمد دولت، مالیات و فروش نفت است که در یک نظام بودجه ای درست بخشی از مالیات صرف پرداخت دستمزد می شود و بخش دیگری از آن به علاوه کل درآمد حاصل از فروش دارایی ها مانند نفت صرف سرمایه گذاری و پیشرفت کشور شده ولی هم اکنون کل درآمد مالیات و بیش از ۸۰ درصد درآمد فروش صرف پرداخت دستمزد می شود.

خادمی اظهار داشت: رشد نظام اداری در گذشته علاوه بر اینکه موجب بزرگ شدن دولت شده است باعث ایجاد یک فرهنگ غلط در میان مردم و به وجود آمدن توقعات زیاد از دولت شده که این فرهنگ علاوه بر بار مالی موجب فشار آمدن به دولت می شود و تنها راه اصلاح این وضعیت پیاده کردن نقشه راه پیش بینی شده توسط دولت تدبیر و امید برای انجام اصلاحات در نظام اداری است.

استاندار همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به وجود آمدن سوء تفاهم و اختلاف میان دستگاه های اجرایی در راستای انجام امور را اجتناب ناپذیر دانست و گفت: توصیه می شود مشکلات دستگاه ها در درون دولت حل و فصل شود و برطرف کردن اختلافات در درون دولت نیز مراحل خود را دارد.

وی با بیان اینکه زیبنده نیست مردم شاهد اختلافات دستگاه های اجرایی باشند، اظهار داشت: کمیته رفع اختلاف در استانداری امتیازی برای برطرف کردن اختلافات است که دستگاه ها باید به درستی از آن استفاده کنند.

اعتبارات استان برگشت نخورد

استاندار همچنین اعتبارات را امانت مردم نزد دستگاه های دولتی عنوان کرد و گفت: اجازه نمی دهیم منابع که بعضا نسبت به نیاز استان و پروژه های موجود ناچیز هستند، برگشت بخورند.

خادمی، با تأکید بر جذب منابع اظهار داشت: برخی از دستگاه ها همین منابع ناچیز را نیز دست نخورده باقی گذاشته اند و اقدامات لازم در راستای جذب آن مانند مبادله موافقت نامه، انتخاب پیمانکار، درخواست از خزانه و ... را انجام نداده اند و در این راستا جذب منطقی و در چارچوب قانون این اعتبارات باید در دستور کار مدیران قرار گیرد.

وی، با بیان اینکه مدیران طی ۱۰روز آینده در راستای جذب اعتبارات اقدام لازم را انجام دهند، تاکید کرد: بعد از این مدت گزارش گیری می شود و اگر دستگاهی نتواند پولش را جذب کند نسبت به تعیین تکلیف آن اعتبار اقدام می شود.

خادمی همچنین در این نشست با اشاره به دهه مبارک فجر گفت: برگزاری جشن های دهه فجر انقلاب اسلامی که دوران تاریخی مهمی برای ملت ایران است می بایست به صورت مردمی برگزار شود.

استاندار افزود: با اینحال قبل از ۲۲ بهمن نیز می بایست مدیریت به نحوی باشد که جشن های شادی در شهرها، روستاها و دهستان ها توسط مردم برگزار شود.

وی بیان پیام ها و دستاوردهای عمیق فرهنگی انقلاب در دهه فجر را ضروری دانست و گفت: استقلال، خودباوری، توانمندسازی و خودباوری، دستاوردهای اصلی انقلاب اسلامی برای مردم ایران است که در مراسم گرامیداشت این دهه باید به آنها پرداخته شود.

خادمی بر بیان دستاوردهای محتوایی، عمرانی و عملکردی انقلاب اسلامی نیز تاکید کرد و اظهار داشت: دستاوردهای واقعی انقلاب اسلامی در مراسم و محافل بزرگداشت انقلاب اسلامی برای مردم بیان شود.