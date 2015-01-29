یک سوم جمعیت کشور در مناطق بافت فرسوده ساکن هستند

یه گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید ایزدی بعد از ظهر پنج شنبه در بیست و یکمین نشست مدیران نوسازی، بهسازی و احیای بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری اظهار داشت: سند ملی برای تشکیل شبکه همکاری ملی، استانی و شهری تدوین می شود و در این راستا ستادی به ریاست رئیس جمهوری کشور تشکیل شده که در هفت استان شروع به کار کرده است.

وی افزود: محوریت این شبکه بر عهده شهرداری ها قرار گرفته است که این تفویض قدرت، بعد از سال ها نشان از تعامل هدفمند بین دولت و شهرداری ها است.

ایزدی در ادامه بهسازی بافت‌های فرسوده را نیازمند تعامل، همگرایی و هم افزایی دستگاه‌های مختلف دانست و گفت: خوشبختانه جلسات و نشست‌های بین شهرداری ها و دولت، به مراحل تاثیرگذاری رسیده است.

وی راهکارهای گذشته را برای رفع معضل حاشیه نشینی و احیا بافت فرسوده ناکارآمد توصیف کرده و گفت: اقداماتی طی یکسال گذشته در این خصوص انجام گرفته و درصد هستیم تا با رفع نواقص موجود این مسیر را ادامه بدهیم.

ایزدی بازنگری در شاخص های نا کارآمد را با تصویب شیوه نامه تشخیص و تعیین محدوده بافت ناکارآمد با همکاری شهرداری ها حرکتی اساسی دانست وافزود: جایگزین کردن شاخص های اصولی و جدید به جای شاخص های قدیمی باید با مبنای عملی انجام گیرد.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران بهسازی شهری ایران با تأکید بر ضرورت آسیب شناسی تجربیات گذشته تغییر رویکرد نظام طرح های توسعه شهری و ایجاد سیاست های تشویقی و تسهیلات را نیز از راه های دیگری برای این آسیب شناسی عنوان کرد.

وی اظهار داشت: فقر شهری و معضلات شهرنشینی در بافت‌های فرسوده از معضلات جدی محیط های شهری است و باید به خوبی و با سرعت ساماندهی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه در دوره جدید نوسازی بافت های فرسوده تا ۳۰۰ هزار واحد هدفگذاری شده است، گفت: محدوده بافت های فرسوده در شهرهای مختلف کشور شناسایی شده است.

وی افزود: ۲۲ بانک عامل اعم از دولتی و خصوصی در نوسازی بافت های فرسوده شهری مشارکت می کنند.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری کشور همچنین از ابلاغ شیوه ‌نامه پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی نوسازی بافت فرسوده به بانکها و اغاز پرداخت خبر داد.

‌ایزدی افزود: مبلغ این وام برای مراکز استان‌ها و کلانشهرها ۵۰ میلیون، برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۴۰ میلیون و برای بقیه شهرها ۳۰ میلیون تومان بوده و نرخ سود این تسهیلات ۹ درصد است که تفاوت نرخ سود آن را دولت پرداخت می کند.

وی تاکید کرد: ساکنان بافت‌های فرسوده هم باید از تسهیلات کم بهره و توانمند برخوردار شوند و دولت تفاوت نرخ سود وام ۵۰ میلیون تومانی بازسازی بافت‌های فرسوده را تقبل کرده است.