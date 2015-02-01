مدارسی که با تابش بخاری از زیرِ«پتو»بیرون آمدند/دانش آموزان دلگرم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انعکاس مشکل دانش آموزان کوهدشتی در گزارشی با عنوان "ماجرای مدارسی باسیستم جدید گرمایشی/ دانش آموزانی که «پتو» به مدرسه می برند" گودرز کریمی فر مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با نگاه مثبت پیگیری جدی موضوع را در دستور کار قرار داد تا زمینه رفع این مشکل فراهم شود.

وی در واکنش به مطلب منتشر شده در خبرگزاری مهر گفت: پر واضح است که رسانه‌ها در شرایط کنونی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای پیشرفت بشری و یکی از با ارزش ترین وسیله های آگاهی رسانی همگانی هستند که پیوسته و با سرعت قابل توجه به دلیل جایگاه و اهمیت کلیدی و نیازمندی جامعه در حال گسترش و فراگیری‌اند.

کریمی فر ادامه داد: در اهمیت رسانه‌ها این نکته کفایت می‌کند که در پرتو آگاهی‌دهی آنها، بسیاری از معضلات و چالش ها و تهدیدها به فرصت تبدیل شده و زمینه رشد و بالندگی در جامعه فراهم می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان یادآور شد: در مورد نقش های متعددی که برای رسانه ها برشمرده اند تنها به مولفه های اعتمادسازی، انعکاس واقعیت ها و نقد سازنده اشاره می کنیم و امیدواریم که رسانه های استان هم بتوانند در کنار مدیران اجرایی استان بستر مناسب را برای خدمت بهتر و بیشتر فراهم آورند.

کریمی فرد تصریح کرد: در خصوص مطلب منتشر شده در خبرگزاری مهر باید اعلام کنیم که وظیفه نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس بر اساس قانون به سازمانی تحت همین عنوان یعنی "نوسازی؛ توسعه و تجهیز مدارس" محول شده و آموزش و پرورش بیشترین تلاش و همت خود را در راستای ارتقای آموزش و پرورش مصروف می کند.

وی ادامه داد: گرچه اداره کل آموزش و پرورش در کنار پرداختن به این رسالت خطیر و سرنوشت ساز از تجهیز و توسعه امکانات مورد نیاز دانش آموزان و فرهنگیان لحظه ای غفلت نکرده و به فراخور توان و امکانات در این عرصه از هیج تلاش و کوششی فروگذار نکرده است.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان بیان داشت: از طرفی آموزش و پرورش دستگاهی عظیم، گسترده و پهن پیکر با جامعه آماری قریب به ۳۰۰ هزار دانش آموز و ۳۰ هزار فرهنگی در قالب بیش از چهار هزار و ۲۰۰ آموزشگاه بوده و طبیعی است در دستگاهی با این عظمت و گستردگی هر آن ممکن است اتفاقاتی پیش بینی نشده روی دهد که رفع آن نیاز به تعامل و همکاری بین بخشی و صرف زمان دارد.

کریمی فر یادآور شد: در خصوص مشکل سیستم گرمایشی آموزشگاههای کوثر و دکتر حسابی شهرستان کوهدشت هم این قضیه صادق است که پس از راه اندازی این سیستمها در فصل پاییز و فعالیت مطلوب آنها، به دلیل فرسودگی دیگهای شوفاژ، سیستم گرمایشی به یکباره دچار مشکل شدند.

وی افزود: در همان لحظات اولیه وقوع حادثه با مساعدت های صورت گرفته توسط اداره کل آموزش و پرورش لرستان مبلغ ۴۰ میلیون ریال برای رفع مشکل به حساب آموزشگاه واریز شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان ادامه داد: با این حال تلاشهای مسئولین در چند روز اول نتیجه نداد و در نهایت تشخیص متخصصین بر خریداری و تعویض دیگ های جدید معطوف شد.

کریمی فر با اشاره به پیگیریهای جدی برای رفع مشکل این مدارس خاطرنشان کرد: برای رفاه دانش آموزان به صورت موقت بخاری تابشی در همه کلاسها تا برطرف شدن کامل مشکل نصب شده است.

وی افزود: با وجود به اتمام رسیدن زمان توزیع اعتبارات تعمیر و تجهیز در سطح استان به دلیل نیاز و ضرورتی که به وجود آمده بود قضیه به صورت ویژه پیگیری شد.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان گفت: در این راستا پیمانکار مشخص و بلافاصله دیگ های مورد نیاز از تهران خریداری و مقدمات نصب در دستور کار قرار گرفت که ظرف روزهای آینده مشکل به صورت اساسی برطرف و مشکل سیستم گرمایشی آین آموزشگاهها رفع خواهد شد.

کریمی فر یادآور شد: در خصوص اعتبارات تعمیر، توسعه و تجهیز سیستم های گرمایشی شهرستان کوهدشت نیز با تلاشهای مدیر آموزش و پرورش این شهرستان و تعامل و همکاری خوبی که مسئولین این شهرستان داشتند در دو مرحله اعتباری بالغ بر ۱۰میلیارد ریال به این موضوع اختصاص پیدا کرد.

وی عنوان کرد: با اعتبارات تخصیص داده شده که سیستم های گرمایشی ۱۲ آموزشگاه به صورت ویژه تعمیر و یا بازسازی شد و حدود پنج هزار دانش آموز از سیستم گرمایشی مطلوب و مناسب بهره مند شدند.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان یادآور شد: این اداره کل ضمن استقبال از حضور موثر و کارآمد رسانه های استان و نقد سازنده و موثر آنها انتظار دارد که بیان و انعکاس این معضلات به گونه ای صورت گیرد که منجر به هم افزایی و مشارکت سایر دسنتگاهها با دستگاه تعلیم و تربیت در رفع مشکل و بیان واقع بینانه به دور از اغراق باشد.

کریمی فر تصریح کرد: در پایان لازم می دانم با اذعان به خدمات ارزنده و گرانقدر رسانه های استان در بازتاب خبری و انعکاس فعالیتهای آموزش و پرورش بالاخص خبرگزاری مهر از دغدغه خاطر این خبرگزاری نسبت به مسائل تعلیم و تربیت قدردانی کرده و از خداوند بهروزی و توفیق روزافزون را برایتان مسئلت کنم.

بنابر این گزارش دو دبیرستان دخترانه کوثر و دکتر حسابی شهرستان کوهدشت نزدیک به ۲۰ روز با نبود وسایل گرمایشی به سر می برد و دانش آموزان و معلمان این دو دبیرستان مجبور بودند سرمای طاقت فرسای زمستان را کنار صندلی های سرد کلاس به تحمل بنشینند.

وضعیت سرمای کلاسهای درس به گونه ای بود که دانش آموزان مجبور بودند برای تحمل فضای سرد زمستانی کلاسها از پتوهایی استفاده کنند که از خانه های خود همراه می آوردند.

انعکاس این موضوع در خبرگزاری مهر موجب بالا رفتن آستین همت مسئولان شد تا ضمن رفع موقت مشکل وعده دهند که به زودی با تعمیر سیستم موتورخانه این آموزشگاهها مشکل گرمایش کلاسهای درس به طور کامل رفع می شود.