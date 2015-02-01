به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده روز شنبه با حضور در سازمان لیگ برای دریافت مطالبات آبی پوشان مذاکراتی انجام داد که ظاهرا بدون نتیجه مانده است. مدیرعامل باشگاه استقلال در گفتگو با سایت رسمی این باشگاه گفتگویی انجام داده که متن آن به شرح زیر است:

* ظاهرا روز گذشته با تاج، رئیس سازمان لیگ دیداری داشته‌اید.

بله، روز گذشته جهت بحث‌های مالی و حقوقی استقلال در فصل جاری به دیدار تاج رفتم اما ظاهرا آنجا هم مشکلات مالی وجود دارد و به همین دلیل آقای تاج هیچ قولی برای حل مشکلات ما ندادند.

* این مسئله با توجه به اسپانسر 60 میلیاردی سازمان لیگ در ابتدای فصل عجیب نیست؟

به هرحال همانطور که اشاره کردید ابتدای فصل اسپانسر 60 میلیاردی با سازمان لیگ قراردادی منعقد کرده است اما آنطور که تاج می‌گفت، شرکت مورد نظر به تعهداتش عمل نکرده است و به همین دلیل پولی وجود ندارد.

* اگر اشتباه نکنیم، سال گذشته 16 میلیارد تومان بحث اسپانسرینگ سازمان لیگ بود که در این فصل به 60 میلیارد افزایش پیدا کرده است و ظاهراً دو میلیارد هم از درآمد سال جاری استقلال هم در آن فصل پرداخت شده است، شما به این مسئله اشاره یا اعتراضی نکردید؟

این هم از شانس من است (باخنده). با آمدن من به فوتبال وضع سازمان لیگ هم خراب شده است. با این‌حال حرف شما صحیح است و سال گذشته با وجود 16 میلیارد، نه تنها سهم استقلال در فصل گذشته پرداخت شده بلکه دو میلیارد از فصل آینده هم پرداخت شده بود اما الان با وجود اینکه درآمد از 16 میلیارد به 60 میلیارد افزایش یافته، از درآمد فصل جاری ما مبلغ کمی پرداخت شده است. البته تاج زحمتش را می‌کشد و تلاشش را دارد اما کانون ایران نوین و صدا و سیما به تعهداتشان عمل نکرده‌اند و همین باعث شده که پولی به باشگاه پرداخت نشود و حقوق استقلال در این میان مغفول مانده است.

* درباره گلایه های خلیلیان مدیرعامل سپاهان چه نظری دارید؟

هر باشگاهی چیزی حدود 20 بلیت VIP از سازمان لیگ دریافت می‌کند و باشگاه سپاهان هم این بلیت‌ها را گرفته است اما اگر منظور ایشان بلیت VVIP بوده است، حق دارند و ما باید در جایگاه ویژه از آنها پذیرایی می‌کردیم البته جایگاه VVIP در روز بازی به دلیل تعمیرات بسته بوده است.

* نظرتان درباره آخرین اظهارات کی‌روش علیه قلعه‌نویی چیست؟

درباره کی‌روش به اندازه کافی صحبت کرده‌ام و اعتقاد دارم که باید احترام مربیان حفظ شود. فکر می‌کنم فدراسیون باید فعال‌تر عمل کند تا این فاصله بین مربیان لیگ و کی‌روش حل شود و از الان برای آینده برنامه ریزی شود.