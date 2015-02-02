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۱۳ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۳۸

میرزاده خبر داد:

دانشگاه آزاد تا مهر ۹۴ افزایش شهریه ندارد

دانشگاه آزاد تا مهر ۹۴ افزایش شهریه ندارد

رئیس دانشگاه آزاد گفت: تا مهر ۱۳۹۴ هیچ گونه افزایش شهریه ای اعمال نخواهد شد و به محض مشاهده در رابطه با افزایش بی ضابطه شهریه‌ با واحد متخلف برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید میرزاده طی سخنانی در حرم امام خمینی (ره) ابا اشاره به ایام الله دهه فجر گفت: انقلاب اسلامی در کشور عزیزمان دستاوردهای فراوانی داشته و در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و به خصوص علمی آرمان های امام (ره) محقق شده است، با این حال، برای بهبود بیشتر امور، همکاری دولت و مردم را می طلبد.

وی دستاورد علمی را بزرگترین دستاورد انقلاب دانست واظهار داشت: کشور ایران در بسیاری از زمینه های علمی، پژوهشی و فناوری دارای رتبه های بین المللی و جهانی است و در رده های اول و دوم علم جهانی قرار گرفته است، دانشگاه آزاد اسلامی خود یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است که به پیشنهاد آیت الله هاشمی رفسنجانی، تایید حضرت امام خمینی(ره) و نیز با تایید و همراهی بزرگانی همچون رهبر معظم انقلاب که از موسسان این دانشگاه بودند، تاسیس شد و طوری مدیریت شده که هم اکنون این دانشگاه را به یکی از بزرگترین دانشگاه های حضوری جهان تبدیل کرده است.

رئیس دانشگاه آزاد افزود: دستاوردهای علمی و پژوهشی این دانشگاه باعث شده که کشور ایران در بسیاری از رشته ها مقام های بین المللی و جهانی کسب کند. باید به خاطر وجود این دستاوردها شکرگزار خداوند متعال باشیم و در کنار شکر این نعمات برای کاستی ها تلاش همه جانبه داشته باشیم.

میرزاده با اشاره به شهریه دانشجویان این دانشگاه گفت: تا مهر ۱۳۹۴ هیچ گونه افزایش شهریه ای اعمال نخواهد شد و به محض مشاهده در رابطه با افزایش بی ضابطه شهریه‌ با واحد متخلف برخورد می شود.

کد مطلب 2483630

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