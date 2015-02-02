دانشگاه آزاد تا مهر ۹۴ افزایش شهریه ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید میرزاده طی سخنانی در حرم امام خمینی (ره) ابا اشاره به ایام الله دهه فجر گفت: انقلاب اسلامی در کشور عزیزمان دستاوردهای فراوانی داشته و در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و به خصوص علمی آرمان های امام (ره) محقق شده است، با این حال، برای بهبود بیشتر امور، همکاری دولت و مردم را می طلبد.

وی دستاورد علمی را بزرگترین دستاورد انقلاب دانست واظهار داشت: کشور ایران در بسیاری از زمینه های علمی، پژوهشی و فناوری دارای رتبه های بین المللی و جهانی است و در رده های اول و دوم علم جهانی قرار گرفته است، دانشگاه آزاد اسلامی خود یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است که به پیشنهاد آیت الله هاشمی رفسنجانی، تایید حضرت امام خمینی(ره) و نیز با تایید و همراهی بزرگانی همچون رهبر معظم انقلاب که از موسسان این دانشگاه بودند، تاسیس شد و طوری مدیریت شده که هم اکنون این دانشگاه را به یکی از بزرگترین دانشگاه های حضوری جهان تبدیل کرده است.

رئیس دانشگاه آزاد افزود: دستاوردهای علمی و پژوهشی این دانشگاه باعث شده که کشور ایران در بسیاری از رشته ها مقام های بین المللی و جهانی کسب کند. باید به خاطر وجود این دستاوردها شکرگزار خداوند متعال باشیم و در کنار شکر این نعمات برای کاستی ها تلاش همه جانبه داشته باشیم.

میرزاده با اشاره به شهریه دانشجویان این دانشگاه گفت: تا مهر ۱۳۹۴ هیچ گونه افزایش شهریه ای اعمال نخواهد شد و به محض مشاهده در رابطه با افزایش بی ضابطه شهریه‌ با واحد متخلف برخورد می شود.