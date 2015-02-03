اپلیکیشنی برای شنیدن موسیقی باکیفیت/ تقویت صدای پخش موبایل

به گزارش خبرنگار مهر، با نصب اپلیکیشنهایی که صدای پخش گوشی تان را تقویت می کند می توانید لذت شنیدن موسیقی را با کیفیت بالا تجربه کنید.

یکی از این اپلیکیشن ها Equalizer + mp3 Player Volume نام دارد و اهمیت آن برای کسانی که گوششان عادت به شنیدن موسیقی بی‌کیفیت ندارد بسیار است.

این برنامه صدایی که از دستگاه شما پخش می‌شود را بهبود داده و به شما این امکان را بدهد که فرکانس و حجم آن را بنا به سلیقه خود تغییر دهید؛ همچنین این ابزار دارای پنج باند اکولایزر، پلیر و آرشیو موسیقی است و می‌توانید در میان آهنگ‌ها به جستجو پرداخته، از افکت‌ها استفاده کرده و یا به‌طور تصادفی آهنگ‌ها را پخش‌کنید.

این اپلیکیشن رایگان است و با حجم 21.26 مگابایت بر ثانیه، برای کاربران سیستم عامل اندروید طراحی شده است.

این اپلیکیشن از اینجا http://iranapps.ir/app/com.djit.equalizerplusforandroidfree قابل دانلود است.