«چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت» اثری با فیلمنامه گروهی و منسجم

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته 13 بهمن ماه، سومین قسمت از ویژه برنامه رادیویی «سودای سیمرغ» به مناسبت سی‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر و با نقد و بررسی فیلم سینمایی «چهارشنبه 19 اردیبهشت» ساخته وحید جلیلوند با حضور حسین سلطان محمدی و امیرعباس صباغ، منتقدان سینما از رادیو گفتگو پخش شد.

سلطان محمدی در این برنامه درباره فیلم «چهارشنبه 19 اردیبهشت» گفت: به نظر من این اولین فیلمی بود که تا این روز از جشنواره اصول و بدیهیات سینمایی در آن رعایت شده بود. به هر حال اینکه بر بستر رویدادهای اجتماعی بتوانید روایتی را طراحی کنید که بتوان به آن اعنتا کرد، خیلی خوب است. قهرمان های داستان پذیرفته شده هستند. خطای تصویری، خطای گفتاری، خطای حضور در صحنه و... بسیار اندک بود.

در ادامه صباغ نیز درباره فیلم بیان کرد: در میان فیلم های دیگری که تا به حال دیدم، «چهارشنبه 19 اردیبهشت» به نظرم فیلمی بود که در عین داشتن یک ایده فوق العاده خوب، توانسته بود این ایده را در طول زمان با سه روایت زن، دختر و کسی که این ایده را دارد، پرداخت بهتری کند. هرچه در فیلم جلو می رویم، می بینیم این ایده پرداخت بهتری می شود و در نهایت همه آنچه را فیلمساز در نظر دارد به مخاطب منتقل می کند.

تحمیل تلخی به مخاطب

وی درباره نقاط ضعف فیلم بیان کرد: تنها ایرادی که می توانم به این فیلم بگیرم، این است که در مواقعی تلخی فیلم به بیننده تحمیل می شد. در برخی موارد این تخلی از دل داستان بیرون نمی آمد. بلکه احساس می کردید کارگردان یا فیلمنامه نویس دوست داشته، تماشاگر را در تحت فشار قرار داده و به او تحمیل کند.

صباغ تأکید کرد: در کل به نظرم در میان فیلم هایی که در این 2 روز دیدیم، فیلمی بود که ایده فوق العاده خوبی داشت و این ایده را به نسبت قابل قبولی توانسته بود گسترش دهد و به جمع بندی خوبی برساند.

در ادامه سلطان محمدی با اشاره به سیر پیشرفت جلیلوند به عنوان کارگردان فیلم اولی در سینمای ایران بیان کرد: همه کار درست را مبتنی بر تجربه می دانند. هرچه تجربه، مطالعه و تأمل بیشتر باشد، دستاورد نهایی مقبول تر و مطلوب تر است. وجید جلیلوند هرچند کار اولش در سینما است، به هر حال در این عرصه خیلی درگیر بوده است. اجراها و بازیگری هایشان به او تجربه های خوبی داده است.

وی ادامه داد: شما به گروه تولید او نگاه کنید، بلااستثناء افراد پخته ای هستند. آقایان پورصمدی، لطیفی و خانم نیکی کریمی تجربه های زیادی در این زمینه دارند. همه اینها به گفته کارگردان در خیلی از مقاطع فیلم، دانش خود را با وی به اشتراک گذاشتند و با کمک هم این اثر را جلو کشیدند و به سلامت هم این کار را کردند.

فیلمی فاقد نقص دینی

سلطان محمدی با اشاره به جنبه های شرعی فیلم متذکر شد: شما حتی از لحاظ بحث های ارزشی دینی کمترین نقص را در فیلم نمی بینید. تماما حساب شده است. با اینکه در فیلم به برخی باورهای عمومی دینی ما نقد وارد می کند، باز هم این دانش جمعی به کمک فیلمساز آمده تا بتواند باور و ذهنیت اجتماعی خود را بپروراند. اینها به آقای جلیلوند کمک کرده تا فیلم خوبی بسازد.

در ادامه صباغ بیان کرد: البته ما گفتیم فیلم خوبی است، اما امیدوارم عموما اتفاقی که درباره فیلم اولی ها در سینمای ما رخ می دهد، در این باره رخ ندهد. ما یکسری کارگردان داریم که فیلم اولشان به عنوان بهترین اثر او در کارنامه اش می شود. امیدوارم این اتفاق برای او نیافتد و همواره شاهد روند رو به بالا در آثارشان باشیم.

وی همچنین درباره فیلمنامه نویسی گروهی در این اثر بیان کرد: من تابه حال فیلمی را سراغ ندارم که فیلمنامه آن گروهی نگارش شده باشد و کار، کار خوبی از آب درآمده باشد. معمولا بر اثر بازنویسی های زیادی که اتفاق می افتد، اثر از انسجام خارج می شود. اما در اینجا دقیق نمی دانم واقعا کار گروهی بوده است یا خیر؟ اما فکر می کنم تا حدودی به خود کارگردان مربوط بوده که سعی کرده زیاد بر فیلمنامه ورود نکند و از نظرات دیگران هم بهره ببرد.

این منتقد دلیل اصلی انسجام در فیلمنامه گروهی کار را ایده محوری آن دانست و گفت: یکی از دلایل اصلی انسجام فیلمنامه این است که بر ایده محوری ای که در فیلم در نظر گرفته، متمرکز می ماند. نکته مثبت فیلمنامه این است که نکته محوری ای که در نظر گرفته همان را مبنا می گیرد و هرچه جلوتر می رود همان را بسط می دهد.

صباغ در انتها ختصریح کرد: چقدر خوب که این کار با یک کار گروهی صورت گرفته است. این اثر می تواند به سینمای ما بگوید که با فیلمنامه نویسی گروهی هم می توان یک فیلمنامه منسجم نوشت و به مسئله خود و فیلم نیز متعهد بود.

سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن 93 در 29 سالن سینمایی و برج میلاد برگزار می شود. برنامه «سودای سیمرغ» به تهیه‌کنندگی محمدجواد طالبی و اجرای سیدامیر جاوید، برنامه ای انتقادی است که به مدت 10 شب به طور زنده از محل برگزاری جشنواره در برج میلاد از ساعت 18 الی 19 روی آنتن رادیو گفتگو می رود.