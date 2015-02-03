یک مدیر نباید از جایگاه سیاسی خود مدیریت کند

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌اله حقیقی عصر سه شنبه در همایش جوانان و مسئولیت شهروندی استان بوشهر ضمن تبریک فرا رسیدن دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیان داشت: دهه فجر انقلاب اسلامی یادآور رشادت، ایثار، اتحاد و استکبار ستیزی مردم ایران است که ثابت کردند به دین اسلام و خداوند علاقمندند.

وی افزود: انقلاب ایران اسلامی با تمام انقلاب‌های تاریخ دنیا متفاوت است زیرا مردم با ایمان قلبی و عمیق به معمار کبیر انقلاب کردند و امروز نباید اهداف این انقلاب فراموش شود بلکه باید تقویت شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر با بیان اینکه دنیای امروز بسیار پیچیده و با سرعت سرسام آوری رو به جلو در حرکت است، افزود: علیرغم افزایش چشمگیر جمعیت در دنیا، وابستگی کشورها به انرژی نفت از 38درصد در گذشته به دو درصد در حال حاضر رسیده است که این امر نشان‌دهنده توجه کشورهای پیشرفته به دانش های نوین غیرنفتی است.

حقیقی تصریح کرد: در همین دنیای پیشرفته و به خصوص در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، فرزندانی رشد کرده اند که در قالب داعشی و تکفیری‌ها به جان مردم افتاده‌اند و این امر، بیانگر حاکم شدن تزویر و دورویی در دنیا است.

وی اظهار داشت: لازمه آگاهی جوانان نسبت به حقوق شهروندی این است که بدانند در چه دنیایی زندگی می کنند تا از پیشرفت و توسعه عقب نمانند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر ادامه داد: حقوق شهروندی به حرف و شعار نیست بلکه این مسئله باید عملا اجرا شود و مسئولیت مردم به ویژه جوانان در این زمینه، بسیار مهم است.

آشنایی جوانان به حقوق شهروندی مقدمه توسعه یافتگی جامعه است

حقیقی تصریح کرد: علم و آگاهی جوانان نسبت به حقوق شهروندی مقدمه جامعه ای پیشرفته است ضمن اینکه جوانان باید هم به حقوق خود و هم به حقوق سایز افراد جامعه احترام بگذارند.

وی با بیان اینکه امنیت فردی و اجتماعی منشعب از دو مقوله احترام به حقوق خود و دیگران است اظهار کرد: در صورت اجرا نشدن این دو مورد، امکان برقراری امنیت در جامعه وجود نخواهد داشت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه امام راحل درس جسارت و تصمیم گری به مردم آموخت، گفت: جوانان باید جسور باشند، قدر خود را بدانند و به مسایل مختلف سیاسی و اجتماعی به طور منطقی وارد شوند چرا که در غیر این صورت جوان ساده‌ای در جامعه محسوب می‌شود.

فتح اله حقیقی خطاب به جوانان اظهار داشت: افراط و تفریط نداشته باشید، به مسائل مختلف علم داشته باشید، مسائل را با دید کلان بنگرید و از خدشه دار شدن چهره کشور جلوگیری کنید.

وی افزود: نباید به دیگران به راحتی تهمت زد، و جوانان با تمرین در گفتار و برنامه ریزی استراتژیک باید برای یک مدیر خوب شدن در جامعه، آماده شوند.

این مسئول تصریح کرد: مدیر خوب کسی نیست که افکار سیاسی خود را به جامعه قالب کند.

عمقی نگاه کردن به مسائل از اشتباه در مطالبات جلوگیری می‌کند

حقیقی با بیان اینکه هرکس بگوید دارای اندیشه و فکر خاصی نیست دروغ گفته است، اظهار داشت: اما یک مدیر نباید از جایگاه سیاسی خود مدیریت کند بلکه باید آزاد، مستقل و مسلط به امور اجتماعی حکومت کند.

وی گفت: در یک مسئله ممکن است عده‌ای موافق و یا مخالف انجام آن باشند که ممکن است در اقلیت یا کثریت باشند ولی نباید از ترس عده ای مخالف، قانون اجرا نشود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر ابرز داشت: جوانی که نتواند افق آینده‌اش را ببیند نمی‌تواند موفق باشد و برای موفقیت باید برنامه ریزی کوتاه، میان و بلندمدت داشته باشد.

حقیقی افزود: لازم است جوانان بروز و ظهور درستی در جامعه داشته باشند و با عمقی نگاه کردن به مسائل از اشتباه در مطالباتشان جلوگیری کنند.

گفتنی است این همایش با همکاری استانداری، آموزش و پرورش و سازمان دانش آموزی استان بوشهر برگزار شد و دانش آموزان در بخش تریبون آزاد، به بیان خواسته ها و نظرات خود پرداختند.