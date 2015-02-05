اقدامات فرهنگی و اجتماعی مهمترین راه های مقابله با اعتیاد است

به گزارش خبرنگار مهر،محمد علی نجفی در ششمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان که با حضور مسئولان دستگاه های مختلف شامگاه چهارشنبه برگزار شد، با اشاره به بهبود شاخص های کسب و کار در گیلان اعلام کرد: خوشبختانه روند شاخص ها در گیلان امیدوارکننده است اما روی آوردن جوانان به اعتیاد به دلایل مختلفی وابسته است که بیکاری و مشکل اشتغال از مهمترین این دلایل است.

وی با بیان اینکه نباید تنها عامل اعتیاد را بیکاری و مشکلات اقتصادی برشمرد گفت: اگرچه بیکاری و مشکلات مالی از مهمترین دلایل روی آوردن جوانان به اعتیاد است اما در بسیاری از خانواده ها با وجود اینکه مشکلات مالی و درآمدی وجود ندارد نیز افراد به دام اعتیاد می افتند و این نشان دهنده ضعف امور فرهنگی و اجتماعی است.

نجفی تاکید کرد: باید به طور همه جانبه و با فعالیت های عظیم فرهنگی به مقابله با اعتیاد پرداخت.

استاندار گیلان افزود: علاوه بر مقابله با اشاعه بیماری اعتیاد و پیشگیری از گسترش آن، باید با حمایت از کسانی که درمان شده اند و از این راه بازگشته اند، بستر فعالیت سالم این افراد را در جامعه مهیا کرد.

وی با اشاره به کمک های خیرین و نقش آنان در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد گفت: می توان از کمک های خیرین برای حمایت از کسانی که از چنگال اعتیاد رهایی یافته اند نیز بهره برد.

استاندار همچنین تاکید کرد: کارکنان دولت که دچار بیماری اعتیاد هستند باید اصلاح شوند و یا از شغل های حساس کنار گذاشته شوند.

وی خواستار جلب اعتبارات بیشتر استان از ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور شد و تاکید کرد: باید اعتبارات لازم برای دستگاه های استان به منظور اجرای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی جلب شود تا بتوانیم در راستای مبارزه با اعتیاد و پیشگیری از آن گام های موثرتری برداریم.