همکاریهای حوزه هنری و ارشاد یزد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، ظهر امروز در نشست هم اندیشی روسای حوزه هنری و ارشاد استان یزد بر لزوم هماهنگی بین دستگاه های فرهنگی هنری استان و جلوگیری از موازی کاری تاکید کرد و اظهار داشت: امیدواریم با افزایش این همکاری ها، شاهد ارتقا فرهنگ و هنر استان یزد باشیم.

علی غیاثی ندوشن با اشاره به ظرفیت های فرهنگی و هنری موجود در استان یزد عنوان کرد: فضا برای انجام کارهای فرهنگی و هنری بسیار است اما در بسیاری از مواقع فعالیت ها دستخوش موازی کاری شده و این روند باید اصلاح شود.

وی تاکید کرد: به طور قطع همراهی و هماهنگی ادارات ارشاد و حوزه هنری می تواند در بهبود برنامه های این حوزه اثربخش باشد.

رئیس حوزه هنری استان یزد نیز در این جلسه اظهار داشت: امیدوارم با تعامل و هم افزایی دستگاه ها، فرهنگ و هنر استان یزد به جایگاه والای خود دست یابد.

محمدصادق کوچک زاده با تشریح برنامه های اجرا شده در حوزه هنری یزد در طول چند ماه گذشته عنوان کرد: در صورت همکاری ارشاد و حوزه هنری به طور قطع شاهد برنامه های بهتر و تاثیرگذارتر در حوزه فرهنگ و هنر استان یزد خواهیم بود.

وی همچنین بر لزوم همکاری و هماهنگی نهادهای فرهنگی استان یزد در اجرای برنامه های هدفمند، ارتقای بهره وری، جلوگیری از موازی کاری و ضرورت تشکیل جلسات مشترک بین دستگاه های فرهنگی تأکید کرد.

ضرورت پیگیری افزایش بودجه دستگاه های فرهنگی هنری با توجه به ظرفیت های استان، لزوم تقویت برنامه ها و فعالیت های فرهنگی هنری از جمله کشف و پرورش استعدادها، تولید و توزیع آثار ارزشمند هنری، ایجاد انگیزه و جذب ظرفیت های خیری و مردمی نیز در این نشست مورد پیگیری قرار گرفت.

در زمینه طرح ها و برنامه های کوتاه و بلند مدت به منظور حمایت از هنرمندان رشته های مختلف، توانمندسازی و معرفی آنان در سطح ملی و بین الملل، اجرای برنامه های مشارکتی بر اساس توان و ظرفیت هر دستگاه با هدف ارتقای فرهنگ عمومی و مقابله با تهاجم فرهنگی، لزوم پرداختن به برنامه های فرهنگی هنری مناسب به منظور فراهم کردن زمینه نشاط اجتماعی سالم و افزایش روحیه امید به آینده در جامعه از جمله موضوعاتی بود که غیاثی و کوچک زاده در خصوص آنها تبادل نظر کردند.