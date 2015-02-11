به گزارش خبرنگارمهر، حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی با اشاره به کم و کیف برگزاری سی و سومین جشنواره فیلم فجر گفت: ۱۰ روز به بهانه جشنواره فیلم فجر کنار هم بودیم و از این کنار هم بودن لذت بردیم و امروز با افتخار مراسم اختتامیه سی و سومین جشنواره فیلم فجر را برگزار می کنیم.

وی بیان کرد: از این فرصت استفاده می کنم و از علیرضا رضاداد دبیر این دوره از جشنواره، دست اندرکاران اجرایی، همکاران اجرایی جشنواره فیلم فجر و همکاران خود در سازمان سینمایی تشکر می کنم.

رییس سازمان سینمایی توضیح داد: همچنین از اصحاب رسانه که کمتر دیده می شوند اما سهم مهمی در روایت این رویداد سینمایی دارند تشکر می کنم و البته به تمام این دوستان توصیه می کنم حالا که قلم در دست شماست خوب و درست بنویسید. امیدوارم در نقدها توجه لازم صورت گیرد و بیهوده ایجاد نگرانی نکنیم و در تمجید از جشنواره فیلم فجر خوب بنویسیم.

ایوبی با اشاره به بودجه سال آینده سینمای ایران گفت: واقعیت این است که سینمای ایران در سال ۹۳ سال کم پولی بود و سال بعد هم معلوم نیست که سال بهتری داشته باشیم یا خیر. اما با تولیدات سینمایی که در جشنواره نمایش داده شد، گویا سال ۹۴ سال درخشش سینمای ایران با حضور جوانان است.

وی بیان کرد: حضور جوانان فیلمساز در جشنواره سی و سوم قدرت نمایی توان و هوش آنها بود و مطمئنم سینمای ایران سالهای سال فیلمسازهای قابلی خواهد داشت. من به وزرای کار و فرهنگ قبل از آمدن به صحنه گفتم این جوان هایی که امروز جایزه می گیرند، سالیان سال فیلم خواهند ساخت و سینمای ایران ادامه پیدا می کند.

ایوبی در پایان صحبت های خود به برخی از سئوالات مطرح شده در چند وقت اخیر مبنی بر استعفای او از سازمان سینمایی پاسخ داد و گفت: بیش از دو دهه است که گرفتار فرهنگ و هنر هستیم و جایی بهتر از سینما در حال حاضر ندارم که بروم. برخی از من پرسیدند که آیا استعفا می دهم در پاسخ به آنها گفتم خیر. حتی اگر 10 ها بار هم استعفا بدهم آقای جنتی وزیر ارشاد قبول نمی کند بنابراین هیچ جا نمی روم و در سینما می مانم.