دستور میرزاده جهت تشکیل کمیته حل مشکل ریزگردها در خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه دکتر میرزاده به دکتر واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی آمده است:

"نظر به اینکه پرداختن دانشگاه به حل معضلات جامعه و کشور بسیار بااهمیت است، مقتضی است با تشکیل گروهی از دانشمندان و محققان داخل و خارج دانشگاه برای پیدا کردن راه حل های کوتاه، میان و درازمدت غلبه بر مشکل زیست محیطی منطقه خوزستان برای فرونشاندن ریزگردها از طریق اجرای پروژه های تحقیقاتی که تاکنون اجرا ولی عملیاتی نشده، در اسرع وقت اقدام شود. این اقدام علاوه بر اینکه مرضی رضای باریتعالی است، یک وظیفه ملی و میهنی نیز هست و دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به فلسفه وجودی تشکیل آن و وظایف ذاتی موظف به جدیت و پیگیری در این امر حیاتی است.

مسلماً استاندار محترم خوزستان و سازمان محیط زیست نیز در این خصوص با دانشگاه همکاری خواهند کرد. لطفاً از نتیجه اقدامات مستمراً اینجانب را آگاه فرمایید."