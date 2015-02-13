گردوغبار نفس پلدختر را تنگ کرد/ صدا و سیما مشکل مردم را منعکس کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمد لروند در خطبه های نماز جمعه پلدختر با گلایه از صدا و سیمای مرکز لرستان گفت: این شهرستان در چند روز اخیر شاهد بارش ریزگردها بر سر مردم بود که در پی آن قطعی طولانی مدت و لحظه ای برق را شاهد بودیم که خساراتی به شهرستان نیز وارد کرد ولی متاسفانه از سوی صدا و سیمای مرکز لرستان خبری در این رابطه پخش نشد.

وی افزود: در جنوب لرستان و در شهرستان پلدختر آلودگی هوا و پدیده گرد و غبار نسبت به سایر شهرستان های استان بیشتر بود به طوریکه این پدیده نفس کشیدن را برای مردم دشوار کرده بود.

امام جمعه پلدختر با بیان اینکه گرد و غبار حتی جنگل های شهرستان را نیز خفه کرده است ادامه داد: ریزگردها به مزارع و مراتع و تاسیسات برق شهرستان خسارت فراوانی وارد کرد که تا کنون این مشکل به قوت خویش باقی است.

وی گفت: صحبت های ما که حرف مردم است را به گوش مسئولان و رئیس جمهور برسانید تا همانگونه که برای استان خوزستان اعتبار و بودجه اختصاص داده شده برای شهرستان پلدختر نیز اعتبار در نظر گرفته شود.

حجت الاسلام لروند افزود: مردم ولایتمدار این شهرستان با وجود شدت پدیده گرد و غبار و بارش ریزگردها در راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن با شکوه فراوان شرکت کردند و یک حماسه عظیم رقم خورد که در تاریخ این سرزمین ثبت و ضبط خواهد شد.

وی با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده و لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب بود تصریح کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن نه تنها در شهر پلدختر و معمولان بلکه در ۱۱ روستای این شهرستان صورت گرفت که از حضور با شکوه و معنادار و حماسی مردم این دیار قدردانی می کنم.

خطیب نماز جمعه پلدختر به وضعیت مصلای نماز جمعه پلدختر اشاره کرد و خواستار تسریع در روند ساخت و تکمیل آن مطابق قول مساعد داده شده از سوی استاندار لرستان شد.

وی اظهار امیدواری کرد که بخشی از مصلای نماز جمعه پلدختر همان گونه که استاندار لرستان قول داده طی سال آینده آماده شود تا نمازگزاران بتوانند در این مکان نماز جمعه را اقامه کنند چرا که مسجد جامع شهر پلدختر پاسخگوی خیل علاقمندان به نماز جمعه نیست.

امام جمعه پلدختر از اقدامات خوب و برخورد قاطع فرمانده انتظامی این شهرستان با قاچاقچیان کالا تقدیر کرد و گفت: به خاطر ترانزیتی بودن شهرستان پلدختر کالاهای قاچاق زیادی از این محور عبور می کنند که توسط نیروی انتظامی کشف و ضبط می شوند.

حجت الاسلام لروند از مردم خواست که از خرید کالاهای قاچاق و کالاهایی که از سوی وزارت بهداشت مورد تایید نیستند خودداری کنند زیرا خرید این گونه کالاها علاوه بر این که مشکل ساز بوده به تولید و اقتصاد کشور آسیب می زنند.