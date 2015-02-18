جشنواره فرهنگی هنری با نوای كاروان در دامغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دامغان صبح چهارشنبه در اين آئين ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي انقلاب و حماسه عظيم دفاع مقدس اظهار داشت: برگزاري اجلاسيه شهدا شهرستان دامغان فرصتي مناسب براي پيوستن به راه شهدا و تجديد ميثاق دوباره با اين پرندگان مهاجر است.

علي اصغر مجد اضافه كرد: ما هرچه داريم از خون پاك شهداي گرانقدر و رشادت هاي ايثارگران در هشت سال دفاع مقدس است بنابراين وظيفه داريم ياد و خاطره آنان را با برپايي اجلاسيه شهدا گرامي بداريم.

وي خاطر نشان ساخت: پيشرفت هاي جمهوري اسلامي ايران در عرصه هاي علمي، آموزشي، ورزشي، فرهنگی و نظامی حاصل رشادت ها، ايثارگري ها و جانفشاني های شهدا و رزمندگان در جنگ تحميلي دشمنان عليه ايران بود كه با استقامت و پايمرد در مقابل دشمنان توانستيم به اين موفقيت ها نائل شويم.

مقام عالی دولت در شهرستان دامغان تصريح كرد: اين شهرستان داراي علما، فضلا، رزمندگان، عرفايي صاحب نام و مردمي ولايتمدار بوده كه آماده به ثبت رساندن بزرگترين رخداد فرهنگي در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي هستند.

مجد گفت: با همكاری تمامی دستگاه هاي اجرايی به ويژه شهرداري و تلاش هاي شبانه روزي رزمندگان و بسيجيان در دبيرخانه اجلاسيه شهدا، شهرستان دامغان از ماه هاي قبل به بوي شهيد و شهادت معطر شده است.

اجرای اين جشنواره را محمد اسكندري مجري معروف صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران برعهده داشت و آقايان فريدون بيگدلي خواننده، محمد معجوني نقال خوان و هنرمنداني چون ماشاالله شاه مرادي و بهرام پاييز و ... حضور داشتند و به اجراي برنامه هاي متنوع پرداختند.